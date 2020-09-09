Чудотворный образ, дом композитора и боевые места: Что посмотреть в Тихвинском районе

Тихвин - город с богатой историей. Фото: Полина ЖУКОВА

Ранняя осень - отличное время для небольшого путешествия по родным краям. В Ленинградской области множество удивительных мест, которые стоит посетить, тем более что далеко ехать не придется. На этот раз мы решили узнать, что интересного можно посмотреть в Тихвинском районе.

БЛАГОСЛОВЕННЫЙ КРАЙ

Тихвин - город с богатой историей. Здесь бывали русские цари, здесь Петр I прокладывал водный путь к новой столице - Петербургу, здесь родился великий композитор Римский-Корсаков и именно здесь находится одна из самых известных и почитаемых православных святынь.

Главная достопримечательность города - Успенский монастырь. Сотни тысяч верующих ежегодно приезжают сюда, чтобы поклониться чудотворному образу Тихвинской иконы Божией Матери. По преданию, написана она была апостолом-евангелистом Лукой. В этих местах появление иконы относят к ХIV веку. В древних рукописях рассказывается, что образ несколько раз являлся местным жителям, а затем икона оказалась на берегу реки Тихвинки. Именно на этом месте в 1383 году построили деревянную церковь. А в начале XVI века великий князь Василий Иоаннович, отец Ивана Грозного, для поклонения иконе приказал построить вместо нее каменный собор, который сохранился по сей день. Вокруг него при Иване Грозном вырос мужской монастырь.

Тихвинский монастырь - главная достопримечательность города. Фото: Полина ЖУКОВА

Тихвинская икона с давних времен считается защитницей и заступницей Русской земли. Но во время Великой Отечественной войны городу на долгие годы пришлось расстаться с чудотворным образом. В 1941-м фашисты увезли из Тихвина святыню сначала в Псков, а затем в 1944-м она оказалась в Риге. Оттуда, спасая ее, икону вывез в США рижский епископ Иоанн (Гарклавс). Всю свою жизнь он посвятил сохранению святыни и служению в Свято-Троицком соборе в Чикаго. Перед смертью в 1982 году он завещал своему сыну Сергию вернуть икону в родные края, когда будет полностью восстановлен Тихвинский монастырь. В 2004 году святыня торжественно вернулась в историческое место - тогда за этим событием следила не только вся Ленинградская область, но и вся Россия.

В Успенском соборе хранится чудотворная Тихвинская икона Божией матери. Фото: Полина ЖУКОВА

КСТАТИ

Тихвинскую икону просят о защите, физическом и душевном здравии, даровании детей, к ней приходят перед принятием важных решений. Кроме того, стоит увидеть икону еще и потому, что она очень красивая: ее оклад с серебром и золочением буквально усыпан драгоценными камнями.

Адрес: Тихвин, Тихвинская улица, 1.

МУЗЫКА РЕКОЙ

На другом берегу реки Тихвинки, прямо напротив Успенского монастыря, стоит старинный усадебный домик. Здесь в 1844 году родился будущий великий композитор Николай Римский-Корсаков. Сейчас в этом здании находится музей, посвященный семье, жизни и творчеству русского гения. Здесь сохранились интерьер, мебель и личные вещи Римских-Корсаковых. Один из главных предметов в экспозиции - подлинный рояль композитора. Кстати, кроме него, за этот инструмент садились Чайковский, Мусоргский, Бородин, Скрябин. А у рояля когда-то пел Федор Шаляпин.

Дом-музей Римского-Корсакова расположен на берегу Тихвинки. Фото: lentravel.ru

Всего в фонде музея более десяти тысяч экспонатов: партитуры с автографом композитора, семейные реликвии и даже крестильная рубашка маленького Николеньки. Интересна и детская летняя комната в доме, расположенная в мезонине. С ее балкона открываются прекрасные виды на реку и Успенский собор, которые наверняка повлияли на мироощущение композитора и будущего автора опер «Золотой петушок», «Сказка о царе Салтане», «Снегурочка», «Царская невеста».

Бюст Римского-Корсакова установлен рядом с домом-музеем композитора. Фото: Полина ЖУКОВА

Тихвинцы очень гордятся своим знаменитым земляком. В городе есть памятник не только самому композитору, но и герою его знаменитой оперы - гусляру Садко. Оба они находятся на центральной улице города рядом с Дворцом культуры, который тоже носит имя Римского-Корсакова. Именем композитора названа и детская школа искусств, а также улица, на которой расположен сам дом-музей. Кстати, рядом с усадьбой можно увидеть и бюст композитора.

Памятник Римскому-Корсакову и Садко. Фото: Администрация Тихвинского района

НА ЗАМЕТКУ

Сейчас в доме-музее проходит масштабная реставрация, поэтому попасть в здание временно невозможно. Однако часть экспозиции доступна в концертном зале «Полковая церковь», который расположен рядом с музеем.

Адрес: Тихвин, улица Римского-Корсакова, 12.

Режим работы временной экспозиции: ежедневно с 10.00 до 17.00, выходной - понедельник.

А ЧТО ЕЩЕ?

Неподалеку от Дома-музея Римского-Корсакова у реки Тихвинки есть смотровая площадка. Оттуда открываются открыточные виды на монастырь. Рядом находится деревянная переправа на другой берег - Тихвинский шлюз. Когда-то река была судоходной, и гидросооружение было здесь необходимо. В XIX веке через шлюз проходило несколько тысяч судов ежегодно, а Тихвинская водная система имела огромное значение для государства: в частности, по этому водному пути везли в Петербург иностранные товары. Кстати, запланировал создание Тихвинской водной системы еще Петр I и лично проводил изыскания по ее строительству.

С берега Тихвинки открывается прекрасный вид на монастырь. Фото: Полина ЖУКОВА

ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

В 2010 году Тихвину присвоили звание города воинской славы, а в центре установили стелу. С Тихвином связана одна из первых крупных побед советских войск в Великой Отечественной войне. В декабре 1941 город был освобожден от фашистов, а Тихвинская оборонительная операция сорвала планы немцев по окружению Ленинграда вторым кольцом блокады. В Тихвинском районе есть немало памятных знаков, посвященных войне. Так, например, у северо-западного выезда, на том самом месте, где шли ожесточенные бои за подступы к городу, установлен настоящий танк Т-34. Надпись на памятнике гласит: «С этого рубежа начался разгром немецко-фашистских войск под Тихвином в декабре 1941 года».

Мемориал «Танк» находится на северо-западном выезде из города. Фото: lentravel.ru

Как добраться до Тихвина: из Петербурга можно доехать и на электричке, и на поезде, и на автобусе. На общественном транспорте быстрее всего получится на автобусе - путь займет порядка трех часов. На автомобиле нужно следовать по трассе «Кола» - дорога составит около 220 км.

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