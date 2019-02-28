2019-02-28T12:42:07+03:00
Звезды

Милана Кержакова: «Я хочу любви, но к Кержакову не вернусь»

Жена экс-футболиста откровенно ответила на вопросы подписчиков
Мила БУКЕ
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Милана уже два месяца наслаждается материнством.Милана уже два месяца наслаждается материнством.
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Развод Александра и Миланы Кержаковых длится уже четыре месяца, а все потому, что они никак не могут поделить общего ребенка - 2-летнего сына Артемия, который временно живет с мамой. Кроме того, дело отягчается тем, что в ходе судебного процесса вскрылись новые подробности и новые претензии супругов друг к другу. В итоге судья назначила обоим экспертизу на наркотики и психологическое состояние.

Пока Кержаковы ждут окончательных результатов, Милана вовсю наслаждается материнством. Напомним, до суда мальчик жил с папой почти год, а Милана в свою очередь лечилась. В том числе от наркозависимости.

- Когда я с Темой, я счастлива, когда я не рядом, бывает, и загоняюсь, - пишет теперь в Инстаграм Милана.

Сегодня она вовсе разоткровенничалась и ответила на вопросы подписчиков. Так, Милана призналась, что с Александром она встречается редко, только когда он приезжает навестить Артемия, и все их разговоры сводятся к темам о сыне. Возвращаться к Кержакову Милана не намерена, но она очень хотела бы снова влюбиться.

Подписчики уверены, что Артемий очень похож на папу Миланы, покойного сенатора Вадима Тюльпанова.

Подписчики уверены, что Артемий очень похож на папу Миланы, покойного сенатора Вадима Тюльпанова.

- Я бы хотела снова чувствовать любовь к кому-либо помимо сына, - разоткровенничалась Милана. - Хочу иметь свое дело, свою семью и чтобы у Артемия все было в порядке. А пока в моем сердце только мой сын.

Девушка с фамилией экс-нападающего ФК «Зенит» раньше была поклонницей этого клуба, однако после скандалов с мужем, призналась, что за сине-бело-голубых уже не болеет.

- По паспорту я до сих пор Кержакова, - вздыхает Милана. - Поменяю фамилию, когда разведусь. К Кержакову я уже не вернусь.

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- Может, так и должно было произойти, чтобы я могла понять, как мой сын ценен для меня. Когда он родился, прошло всего шесть дней со смерти папы, я тогда вообще ничего не понимала... Теперь все иначе (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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