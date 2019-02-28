Милана Кержакова: «Я хочу любви, но к Кержакову не вернусь»

Развод Александра и Миланы Кержаковых длится уже четыре месяца, а все потому, что они никак не могут поделить общего ребенка - 2-летнего сына Артемия, который временно живет с мамой. Кроме того, дело отягчается тем, что в ходе судебного процесса вскрылись новые подробности и новые претензии супругов друг к другу. В итоге судья назначила обоим экспертизу на наркотики и психологическое состояние.

Пока Кержаковы ждут окончательных результатов, Милана вовсю наслаждается материнством. Напомним, до суда мальчик жил с папой почти год, а Милана в свою очередь лечилась. В том числе от наркозависимости.

- Когда я с Темой, я счастлива, когда я не рядом, бывает, и загоняюсь, - пишет теперь в Инстаграм Милана.

Сегодня она вовсе разоткровенничалась и ответила на вопросы подписчиков. Так, Милана призналась, что с Александром она встречается редко, только когда он приезжает навестить Артемия, и все их разговоры сводятся к темам о сыне. Возвращаться к Кержакову Милана не намерена, но она очень хотела бы снова влюбиться.

Подписчики уверены, что Артемий очень похож на папу Миланы, покойного сенатора Вадима Тюльпанова.

- Я бы хотела снова чувствовать любовь к кому-либо помимо сына, - разоткровенничалась Милана. - Хочу иметь свое дело, свою семью и чтобы у Артемия все было в порядке. А пока в моем сердце только мой сын.

Девушка с фамилией экс-нападающего ФК «Зенит» раньше была поклонницей этого клуба, однако после скандалов с мужем, призналась, что за сине-бело-голубых уже не болеет.

- По паспорту я до сих пор Кержакова, - вздыхает Милана. - Поменяю фамилию, когда разведусь. К Кержакову я уже не вернусь.

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