«Темно-зелеными садами Невы покрылись острова…». Какие новые зоны отдыха появятся в Санкт-Петербурге

ОРАНЖЕРЕИ ТАВРИЧЕСКОГО САДА

За право превратить в современное общественное пространство полуразрушенные оранжереи Таврического сада, стоящие на 26 923 квадратных метрах в самом сердце Петербурга, борются сразу три претендента. Предложения вернуть оранжереи к жизни поступили в Смольный от трех инвесторов. Лучшую концепцию выберут с учетом мнения петербуржцев.

УСЛОВИЯ ДЛЯ КОНКУРСАНТОВ:

– концессионное соглашение с администрацией города на 35 лет

– инвестор должен вложить в проект не менее 700 миллионов рублей

– объект должен заработать не позже 1 января 2025 года.

Вариант №1

Архитекторы Wowhaus разработали по заказу Ginza Project сценарий перевоплощения оранжерей в многофункциональный городской объект. Основной его частью (49 процентов) станет Большая прогулочная оранжерея на 7300 квадратных метров. В ней разместят зимний сад, открытый концертный зал, киноплощадку, детскую площадку, киоски с едой и цветочный магазин.

Оранжереи предлагают превратить в многофункциональный городской объект. Фото: Wowhaus для Ginza Project

Под просвещение отдадут 15 процентов помещений. В Образовательных оранжереях (2165 квадратных метров) появится общественный огород, детский клуб, мастерские, лектории и тематические магазины.

Конструкции постараются максимально сохранить. Фото: Wowhaus для Ginza Project

10 процентов придется на оранжерею-гастромаркет (1415 «квадратов») с фермерским рынком. 17 процентов пространства (2460 «квадратов») займет администрация и магазины – эти помещения организуют в существующих капитальных зданиях между теплицами и вдоль Шпалерной улицы. Еще девять процентов (1350 «квадратов») придется на крытый паркинг.

Чтобы связать все объекты в единое пространство, между оранжереями построят переходы.

Инвестиции: до 1,7 миллиарда рублей.

Вариант №2

Специалисты 3SDevelopment, нанятые компанией «Тандем Истейт», видят пустующую часть Таврического сада такой же многофункциональной, но при этом культурно-образовательной. На базе оранжерей предлагают открыть межвузовский центр профессий будущего под названием Parnik, который стал бы местом притяжения для студентов (их в Петербурге около 300 000 человек).

На базе оранжерей хотят открыть межвузовский центр профессий будущего. Фото: 3SDevelopment для «Тандем Истейт»

Пространство будет работать по «принципу интеллектуального супермаркета»: приходишь и набираешь знания в свою внутреннюю «корзинку», не забывая попутно развлекаться. В супермаркете будет три отдела: культурно-образовательный (8100 квадратных метров), презентационный и гостевой (8200), рекреационный, или экопарк (7650 «квадратов»).

Пространство будет работать по «принципу интеллектуального супермаркета». Фото: 3SDevelopment для «Тандем Истейт»

Кроме зон отдыха, кафе и парковки на 1600 «квадратов», оранжереи включат лаборатории и мастерские учебных заведений, лектории, шоу-румы, мультимедийный музей, площадку для проведения мероприятий федерального уровня и даже капсульный хостел.

Авторы концепции Parnik предлагают соединить теплицы между собой общей крышей.

Инвестиции: 711 миллионов рублей.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:

Михаил МИЛЬЧИК, член Союза архитекторов России, член президиума Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры:

– Современное состояние оранжерей до недавних пор было близким к аварийному. При этом их историческая и архитектурная ценность велика: это XIX век, это часть комплекса, включающего Таврический дворец и сад (памятник федерального значения. – Прим. ред.), поэтому реконструкцию важно проводить осторожно, тактично, без вреда для исторических конструкций.

Где: Таврический сад со стороны Потемкинской и Шпалерной улиц.

Когда: обсуждается.

ЭКОПАРК

Наверное, в мегаполисе только под боком у заказника мог появиться парк нового формата – с заботой о природе. Экопарк на Камышовой улице на берегах реки Глухарки займет 75 гектаров рядом с Юнтоловским заказником. Естественный ландшафт этого места сохранят на 70 процентах территории, а в целом зелени отведут 90 процентов площади.

Экопарк разделят условно на две части – парковую и лесопарковую. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Экопарк разделят условно на две части – парковую и лесопарковую. Последняя займет 54 гектара ближе к Глухарке. Вмешательство в природу здесь будет минимальным: если дорожки и пирсы, то только из натуральных материалов и на особом деревянном настиле, чтобы посетители не вытаптывали редкие, в том числе краснокнижные растения. Флора и фауна станет наглядным пособием. Так, наблюдение за птицами организуют на 23 специальных площадках.

А вот парковую часть оборудуют всем необходимым для современного отдыха. Здесь появятся спортивные и детские комплексы (их поставят на местах, очищенных от самосева и дикой поросли, чтобы не вырубать ценные деревья и кустарники), амфитеатр для массовых мероприятий (его расположат между четырьмя искусственными холмами высотой до четырех метров), дорожки для оздоровительной ходьбы.

Парковую часть оборудуют всем необходимым для современного отдыха. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Довершат красоту экопарка спуски к воде со смотровыми площадками, которые построят и на Глухарке, и на Восточном канале Юнтоловской дачи. На месте их пересечения будет самая красивая смотровая, с ротондой.

Компанию диким деревьям и кустарникам в «городской» части парка составят шесть тысяч саженцев клена, ивы, сосны, лиственницы, ели и сирень.

Где: северо-западнее пересечения Камышовой и Яхтенной улиц, у Юнтоловского заказника.

Когда: осень 2021 года.

СКВЕР НА ШУВАЛОВСКОМ

Зеленую зону между Лахтинским Разливом и Шуваловским проспектом превратят в полноценный парк. Правда, по частям. В первую очередь облагородят север, который будет соседствовать с еще одним новым зеленым объектом Петербурга – экопарком. Проект благоустройства северной части сквера подготовят до конца года.

По задумке архитекторов, сквер должен стать эдаким «оазисом в городе». Фото: Администрация Санкт-Петербурга

По задумке архитекторов, сквер должен стать эдаким «оазисом в городе». Природный ландшафт постараются максимально сохранить, при этом сквер сделают ухоженным и современным. Например, вокруг деревьев-старожилов поставят скамейки-диваны.

Ярким акцентом парка станет цветочное оформление: в ход пустят не только цветущие кустарники и деревья, но и альпийские горки. Для декора используют натуральные материалы.

Ярким акцентом парка станет цветочное оформление. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Главная входная площадка будет треугольной, по бокам высадят сирень и многолетние низкорослые кустарники. Центром входной зоны станет многоуровневая стена, облицованная натуральным песчаником и украшенная скамейками-консолями с подсветкой, которая не только будет притягивать взгляды, но и служить кашпо для кустарников.

Привлечет внимание и прогулочная набережная вдоль реки Глухарки. Ее соберут из террасной доски, украсят легкими беседками и скамейками-качелями. Детскую площадку спрячут в глубине парка. Для малышей построят необычную песочницу-лабиринт. По вечерам в сквере обещают включать эффектную подсветку.

Набережную соберут из террасной доски, украсят легкими беседками и скамейками-качелями. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Кстати, Комитет по благоустройству принимает замечания и предложения по концепции проекта до 31 июля по электронной почте: proectblago@kb.gov.spb.ru.

Где: между Шуваловским проспектом и Лахтинским Разливом, от Мебельной улицы до Богатырского проспекта.

Когда: начало работ – 2020 год.

ПАРК ГЕРОЕВ-ПОЖАРНЫХ

Парк на Софийской, который уже готовят к открытию, станет первым новым в Петербурге за последние шестнадцать лет. Еще несколько лет назад на этих 47 гектарах была стихийная свалка: прежде чем разбивать парк, с участка вывезли 70 тонн мусора!

Зеленую зону рассматривают как место для отдыха обитателей соседних жилых кварталов, которые развиваются настолько быстро, что одного парка Интернационалистов здесь уже недостаточно.

Через весь парк проведут велодорожки и дорожки для терренкура – лечебной ходьбы. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Для любителей активного досуга организуют «спортивный сектор» с теннисными кортами, тренажерами и скейт-парком, а через весь парк проведут велодорожки и дорожки для терренкура – лечебной ходьбы. Сторонникам тихого отдыха понравится обилие зелени (ее по просьбам жителей сохранили по максимуму) и цветников.

Но главной изюминкой парка станут шесть прудов, образовавшихся на месте глиняных карьеров. На них смонтируют деревянные помосты и площадки для отдыха.

Главной изюминкой парка станут шесть прудов, образовавшихся на месте глиняных карьеров. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Сейчас в парке обустраивают канализацию, укладывают дорожки и налаживают работу Wi-Fi. В будущем в парке можно будет проводить культурные мероприятия и летние кинопоказы. На все работы потратят почти полмиллиарда рублей.

КОНКРЕТНО: Что ждет горожан в новом пространстве?

– 1800 молодых хвойных и лиственных деревьев, 9000 кустарников

– 7 площадок для детей разного возраста

– площадки для игры в шахматы и настольный теннис, теннисные корты, тренажеры, скейт-парк

– велосипедная дорожка, дорожка для терренкура

– площадки у воды, настилы у прудов, площадка для барбекю

– площадка для концертов, в перспективе – кинотеатр на открытом воздухе.

Где: между Софийской, Бухарестской улицами, улицей Димитрова и жилым кварталом на Южном шоссе.

Когда: осень 2019 года.

ПОЧТОВЫЙ КВАРТАЛ

Пространство между Исаакиевской площадью и Новой Голландией вдоль Конногвардейского бульвара превратят из просто служебного в общественное. Новая городская зона притяжения «Первая Адмиралтейская часть» включит в себя комплекс зданий Главпочтамта.

По проекту комплекс из самого Главпочтамта, Дворца культуры работников связи и дома-усадьбы Ломоносова реконструируют и приспособят под общественные функции, при этом Главпочтамт сохранит и свой «почтовый» функционал. Сейчас эти здания, памятники федерального значения, находятся в запущенном состоянии и нуждаются в немедленном ремонте.

За преображение Почтового квартала возьмется хозяин объектов – «Почта России». Соглашение с властями предприятие заключило на последнем Петербургском Международном экономическом форуме.

По прикидкам генерального директор «Почты России» Николая Подгузова, на создание Почтового квартала потребуется несколько миллиардов рублей и два-три года работы.

– Мы берем на себя реконструкцию дорожной сети: будут созданы пешеходные улицы, переложены коммуникации, обновлены фасады, смонтировано новое освещение, – пообещал врио губернатора Петербурга Александр Беглов. – Планируем заложить в бюджет расходы на дорожную сеть в полном объеме, что, по предварительной оценке, составит от двух до двух с половиной миллиардов рублей. Нужно синхронизировать работы по реконструкции зданий и благоустройству квартала.

По задумке, Почтовый квартал станет новым местом для прогулок петербуржцев и хорошо впишется в экскурсионные маршруты.

Где: между Исаакиевской площадью и площадью Труда вдоль Конногвардейского бульвара.

Когда: окончание работ – 2023 год.

НЕЗАБЫТОЕ СТАРОЕ: Привычные зеленые территории после ремонта меняют формат

СПОРТИВНАЯ «СОСНОВКА»

За комплексное благоустройство в главном парке Выборгского района взялись по просьбам горожан: «Сосновка» – популярное место отдыха, прогулок с детьми и занятий физкультурой, вот только в порядок ее никто давно не приводил. Пешеходные дорожки стоптались, спортивное и детское оборудование сломалось и устарело, не хватало элементарных скамеек и урн.

Новая «Сосновка» предстанет перед гражданами уже до конца года. Акцент сделают на спортивной инфраструктуре – дорожках, площадках с трибунами и резиновым покрытием. Сыграть в парке можно будет и в бадминтон, и в футбол.

Чтобы во время тренировок дышалось легче, высадят 250 деревьев (сосен горных) и поставят 20 цветочных вазонов. В перерывах спортсменам пригодятся скамейки (их будет 57), садовые диваны (49) и урны (59 штук).

ПЕШЕХОДНЫЙ ВЫБОРГСКИЙ САД

На углу Большого Сампсониевского проспекта и улицы Комиссара Смирнова уже высадили 66 молодых деревьев (лип, каштанов, рябин, черемухи) и 5676 кустарников (барбарис, кизильник сирень, чубушник, спирея), расставили 80 новых скамеек и урн, «расстелили» 19 347 квадратных метров газонов.

– В Выборгском саду большой поток пешеходов: людям удобно идти через сад, – отмечал в ходе визита сюда врио губернатора Петербурга Александр Беглов. – Чтобы не вытаптывалась зелень, мы нашли простое решение: проложили дорожки по привычным для людей маршрутам. Получилось очень хорошо: всем удобно и зеленые насаждения не страдают.

Вдоль дорожек появятся зоны для отдыха с деревянными скамьями, а в глубине сада – две новые детские площадки. Сад откроют до конца года.

СОВРЕМЕННЫЙ ИВАНОВСКИЙ КАРЬЕР

До конца 2019-го Петербургу подарят и обновленный Ивановский карьер. Если раньше там был полузаброшенный пляж, то теперь появится современный ландшафтный сад у воды. Зон отдыха подобного формата в городе еще не было.

Украшением сада на берегу станут качели для взрослых, амфитеатр и обзорные площадки на деревянных настилах. Зеленую зону на Ивановском уже поделили на участки, рабочие дорожки и проводят освещение.

СКАЗАНО!

Александр БЕГЛОВ, врио губернатора Петербурга:

– Более 40 парков и скверов в этом году ждут масштабные изменения. Мы обновим четыреста тысяч квадратных метров газонов, установим более трехсот детских качелей и спортивных тренажеров, высадим полторы тысячи деревьев и тридцать тысяч кустарников.

А ЧТО ЕЩЕ? До конца лета откроют:

– исторический парк усадьбы Орловых-Денисовых

– Колпинский парк

– сквер на Торжковской улице

– сквер на пересечении 8-й Советской и Мытнинской улиц

– сквер между 9-й и 10-й Советскими улицами

– сквер на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого

– Рощинский сад.