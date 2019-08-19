Бывшая жена Александра Кержакова без сына отмечает день рождения в Испании

Не стала портить себе праздник и не отменила поездку за границу. Милана Тюльпанова на свой день рождения отправилась отдыхать в Испанию. Правда, без ребенка. Напомним, до сих пор не решился вопрос со снятием запрета на выезд для двухлетнего малыша. Его наложила она же сама. Это произошло, когда сын находился у бывшего мужа известного футболиста Александра Кержакова, и Милана боялась, что тот попытается спрятать Артемия. В итоге после долгих судов, было решено, что ребенок останется жить с мамой, а отец должен будет выплачивать алименты. Однако теперь ситуация обратная. Когда дочь политического деятеля собралась на море, столкнулась с проблемой. Снять запрет возможно только по обоюдному согласию родителей, однако бывший муж знаменитый футболист Александр Кержаков его не дал, пришлось снова идти в суд.

А пока ребенок дома, Милана веселится на пляже и выкладывает фото с сыном в соцсети, сделанные еще в Петербурге.

milana_tulpanova Милана Тюльпанова

"Год для меня - это именно разрез от предыдущего дня рождения к следующему, с одной стороны, хочется перекреститься и забыть его,честно. Столько было треша, судов, провокаций, выяснений, разборок. А с другой, ведь год этот стал большой ступенью в моем развитии. Я повстречала такое количество замечательных людей,которых теперь могу назвать своими друзьями,которые были со мной , несмотря ни на какие обстоятельства. Столько теплоты и поддержки я получила и от вас! Сколько людей подходило ко мне на улицах,желали удачи,обнимали, в такие моменты понимаешь,что все не зря. Столько было проектов, но, наверное,самый главный и важный - это возможность пообщаться с мамами,пострадавшими от киднеппинга, сделать так,чтобы их истории были услышаны. Для этого я и решила основать свой центр, потому что об этой проблеме никто не говорит,но она есть и она,к сожалению, глобальна".

К слову, неудачи до сих пор сопровождают Милану. Ее багаж затерялся, и поэтому девушке пришлось на месте покупать одежду. Правда, это не так-то просто, ведь в Испании в воскресенье практически не работают магазины. Но с этим молодая мама справилась и теперь щеголяет в новых нарядах на пляже.

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