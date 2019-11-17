2019-11-17T13:02:02+03:00
Происшествия

«Набивался в друзья к моему бывшему мужу»: Яна Рудковская опубликовала фото с Биланом и доцентом Соколовым

Известная продюсер вспомнила, что Виктор Батурин всегда предпочитал держаться подальше от историка, который в итоге убил и расчленил свою любовницу-студентку
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments2
Яна Рудковская поделилась снимком с историком Фото: соцсети Яны РудковскойЯна Рудковская поделилась снимком с историком Фото: соцсети Яны Рудковской
Изменить размер текста:

63-летний доцент СПбГУ Олег Соколов, убивший свою 24-летнюю любовницу-студентку Анастасию Ещенко, любил втираться в доверие к знаменитостям. Историк своей любовью к Наполеону и антиквариату хотел пробиться поближе к богеме. Среди его знакомых был, например, мальчик Бананан - актер Сергей Бугаев. Хорошо знали палача и заграницей. Олег Соколов даже был награжден Орденом почетного легиона во Франции. Но многие от петербургского ученого хотели держаться подальше. Среди таких оказалась и продюсер Яна Рудковская, которая вспомнила, что виделась с Соколовым в 2007 году и выложила фото с этой встречи.

- Какую мне страшную фотографию на ночь прислали, - пожаловалась Яна Рудковская своим подписчикам. - Аж страшно стало. Рядом со мной Наталья Карпова - супруга Анатолия Карпова, трехкратного чемпиона мира по шахматам. Дима Билан, Виктор Николаевич (Батурин, первый муж Рудковской, - прим.ред.) и, собственно говоря, тот самый историк Олег Соколов! Честно говоря, несмотря на то, что он постоянно набивался в друзья моему бывшему супругу, доказывая ему свою любовь к Наполеону, Виктор Николаевич держался от него подальше. Подтверждаю. И правильно делал!

Олег Соколов с актером Бугаевым Фото: СОЦСЕТИ

Олег Соколов с актером БугаевымФото: СОЦСЕТИ

На снимке Олег Соколов стоит в центре, скрестив руки на груди. По лицу доцента видно, что ему нравится компания звезд. Многие знакомые и друзья Олега Соколова до сих пор в шоке от его поступка. У людей не укладывается в голове, как он мог хладнокровно застрелить свою юную возлюбленную и после этого еще и расчленить ее тело. Следователи предполагают, что историк убил Настю из обреза винтовки, когда та спала.

Доцент убил свою любовницу Фото: СОЦСЕТИ

Доцент убил свою любовницуФото: СОЦСЕТИ

Еще больше поразила сама позиция Олега Соколова, который решил подбросить следователям версию о самообороне, заявив, что девушка на него пошла с ножом. К слову, в Сети появился разговор Соколова на утро после кровавой расправы. Доцент, словно ничего не произошло, по телефону позвонил газовикам и пожаловался, что у него не включается плита на кухне. Мертвая Анастасия в это время лежала в соседней комнате. Сейчас из-за начатого уголовного дела в отношении Соколова уже бывший доцент СПбГУ ходит в каске и бронежилете, опасаясь самосуда.

На совести Олега Соколова оказалась не единственная смерть человека.Артем КИЛЬКИН

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Называл ее Изабель»: Вскрылись подробности странных отношений 63-летнего доцента Олега Соколова и 24-летней Анастасии Ещенко

Одиозный историк из СПбГУ застрелил свою молодую любовницу из обреза, а тело расчленил и пытался утопить в Мойке (подробности)

После новостей из Петербурга на ум приходят два романа — «Преступление и наказание» и «Идиот»

Николай Стариков и Виктор Ворсобин обсудили недавнее убийство в Петербурге, совершенное историком Соколовым, и как это связано с законом о домашнем насилии (подробности)

Рыдал, бился головой об стену: Доцент СПбГУ Соколов в суде устроил истерику и сказал, почему убил любовницу

Подозреваемый в расправе дал первые публичные показания после трагедии (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Доцент института истории СПбГУ убил и расчленил студентку»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Набивался в друзья к моему бывшему мужу»: Яна Рудковская опубликовала фото с Биланом и доцентом Соколовым
Известная продюсер вспомнила, что Виктор Батурин всегда предпочитал держаться подальше от историка, который в итоге убил и расчленил свою любовницу-студентку
«Это мог быть заранее придуманный сценарий»: доцент-расчленитель Олег Соколов зашифровал любовь и убийство Анастасии Ещенко в одной из своих книг
Клинический психолог, которому мы показали текст, уверена: за высокопарными фразами кроются безнаказанность, нарциссизм и холодный расчет
«Его хотели за это повесить, но отмазал отец-полковник»: Доцент Соколов в молодости утопил ученого на съемках фильма «Россия молодая»
В 1981 году Олег Соколов был командиром судна, когда во время шторма бросил экипаж и один уплыл на лодке, оставив команду погибать [видео]
«Его хотели за это повесить, но отмазал отец-полковник»: Доцент Соколов в молодости утопил ученого на съемках фильма «Россия молодая»
В 1981 году Олег Соколов был командиром судна, когда во время шторма бросил экипаж и один уплыл на лодке, оставив команду погибать
Новости 24
В Русском музее проведут «культурный променад» по выставке Репина
МЧС Ленобласти выпустило предупреждение о надвигающемся тумане
В Петербурге мужчина насмерть отравился метанолом
В Петербурге из-за аварии из люка на улице бьет фонтан кипятка
В Петербурге объявилась банда лжегазовиков, которая обкрадывает пенсионерок
В Ленобласти подростки-лихачи устроили гонки с полицией и стрельбой
В «Пулково» задержали мужчину, который до смерти забил знакомого
Петербурженка угрожала взорвать дом из-за того, что родные не пускали ее в квартиру
В Петербурге прохожий расстрелял дебоширов, которые избивали человека
В Петербурге учитель порезала ножницами вещи ученика, когда тот слушал музыку на уроке
Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель: "Всегда рад возвращаться в Петербург"
Cтанислав Черчесов: "Сборная России тоже собирается побороться за Кубок Европы"
Артем Дзюба: "В ноябре сборная России всегда играет плохо"
Артем Дзюба: "Хорошо, что такая пощечина прилетела сейчас"
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов: "Мы решили рискнуть, но Бельгия ошибок не прощает"
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес: Мы завидуем россиянам из-за "Газпром-Арены"
Маленького щенка выбросили из окна на Богатырском проспекте в Петербурге
Подросткам-экстремистам, избившим мигранта в парке Петербурга, избрали меру пресечения
Вышедшая из комы лиса, найденная в Ленобласти, занялась «художественной ковкой» клетки
Петербуржцы пожаловались на горы окурков, валяющихся у входа в библиотеку на Троицкой площади
Студент пожаловался Бастрыкину на доцента Соколова