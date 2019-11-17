«Набивался в друзья к моему бывшему мужу»: Яна Рудковская опубликовала фото с Биланом и доцентом Соколовым

63-летний доцент СПбГУ Олег Соколов, убивший свою 24-летнюю любовницу-студентку Анастасию Ещенко, любил втираться в доверие к знаменитостям. Историк своей любовью к Наполеону и антиквариату хотел пробиться поближе к богеме. Среди его знакомых был, например, мальчик Бананан - актер Сергей Бугаев. Хорошо знали палача и заграницей. Олег Соколов даже был награжден Орденом почетного легиона во Франции. Но многие от петербургского ученого хотели держаться подальше. Среди таких оказалась и продюсер Яна Рудковская, которая вспомнила, что виделась с Соколовым в 2007 году и выложила фото с этой встречи.

- Какую мне страшную фотографию на ночь прислали, - пожаловалась Яна Рудковская своим подписчикам. - Аж страшно стало. Рядом со мной Наталья Карпова - супруга Анатолия Карпова, трехкратного чемпиона мира по шахматам. Дима Билан, Виктор Николаевич (Батурин, первый муж Рудковской, - прим.ред.) и, собственно говоря, тот самый историк Олег Соколов! Честно говоря, несмотря на то, что он постоянно набивался в друзья моему бывшему супругу, доказывая ему свою любовь к Наполеону, Виктор Николаевич держался от него подальше. Подтверждаю. И правильно делал!

Олег Соколов с актером БугаевымФото: СОЦСЕТИ

На снимке Олег Соколов стоит в центре, скрестив руки на груди. По лицу доцента видно, что ему нравится компания звезд. Многие знакомые и друзья Олега Соколова до сих пор в шоке от его поступка. У людей не укладывается в голове, как он мог хладнокровно застрелить свою юную возлюбленную и после этого еще и расчленить ее тело. Следователи предполагают, что историк убил Настю из обреза винтовки, когда та спала.

Доцент убил свою любовницуФото: СОЦСЕТИ

Еще больше поразила сама позиция Олега Соколова, который решил подбросить следователям версию о самообороне, заявив, что девушка на него пошла с ножом. К слову, в Сети появился разговор Соколова на утро после кровавой расправы. Доцент, словно ничего не произошло, по телефону позвонил газовикам и пожаловался, что у него не включается плита на кухне. Мертвая Анастасия в это время лежала в соседней комнате. Сейчас из-за начатого уголовного дела в отношении Соколова уже бывший доцент СПбГУ ходит в каске и бронежилете, опасаясь самосуда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/744045" frameborder="0"></iframe> На совести Олега Соколова оказалась не единственная смерть человека.Артем КИЛЬКИН

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