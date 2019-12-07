2019-12-07T15:27:42+03:00
Происшествия

Историк Олег Соколов начал писать книгу-исповедь

Сейчас обвиняемый в убийстве находится на психолого-психиатрической экспертизе
Евгения МОСКВИНА
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Олег Соколов взялся за написание книги-исповеди.Олег Соколов взялся за написание книги-исповеди.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Доцент Соколов, жестоко расправившийся со своей возлюбленной - аспиранткой Анастасией Ещенко в ночь с 7 на 8 ноября, взялся за новую книгу. Историка-убийцу не так давно перевели из Петербурга в Москву для прохождения психолого-психиатрической экспертизы. Там Олег Соколов начал писать свой новый труд. Однако, судя по всему, будет он не научный. Как рассказал адвокат Соколова Александр Почуев, уже готовы первые несколько десятков страниц.

– Он находится в чувствах глубокого раскаяния и трудится над книгой-исповедью. Написаны первые 53 страницы, – отметил Почуев.

Чтобы продолжать работу, историку потребуется немало бумаги, поэтому он попросил, чтобы было на чем писать.

– Состояние Олега Соколова удовлетворительное, он лишь просил обеспечить его ручкой и бумагой для написания его труда, – добавил адвокат Соколова.

Именно накануне, 6 декабря, состоялось свидание доцента с Александром Почуевым. Напомним, ранее адвокат жаловался на то, что у него не получалось навестить подзащитного в столичном изоляторе. Затем Соколова перевели в экспертное учреждение. И уже там и состоялась их встреча. Свидания, как отметил Почуев, разрешаются один раз в неделю.

Комплексную психолого-психиатрическую экспертизу Соколова должны провести до конца месяца. И она поможет дать ответы на многие вопросы, которое ставит следствие и защита.

История студентки, убитой доцентом-историком.Доцент-историк Олег Соколов застрелил свою молодую любовницу из обреза, а затем расчленил пилой. Родные и близкие говорят, что ученый был первой любовью юной Насти. И….последней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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