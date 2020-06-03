Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 3 июня 2020 года: вакцина в виде йогурта и осторожный выход на плато

«Комсомолка» собрала все последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 3 июня 2020 года. По неутешительной традиции, в Северной столице продолжают подтверждать опасную инфекцию у многих горожан.

- С начала пандемии в Санкт-Петербурге выявили COVID-19 у 16 689 человек. 6008 пациентов уже выздоровели, а 223 – умерли. За прошедший день коронавирусом заразились еще 376 человек, а десять скончались, - передает информационный центр городского Оперштаба по борьбе с инфекцией.

Невероятно, но факт – ученые из Санкт-Петербурга создают вакцину от коронавируса в виде йогурта. Над необычным препаратом работают в Институте экспериментальной медицины. Сейчас вакцина проходит доклинические испытания.

Можно с осторожностью поздравить город с выходом на плато по COVID-19. По словам главы межведомственной группы по противодействию коронавирусу в Санкт-Петербурге Евгения Шляхто, на сегодняшний день количество заболевших опасной инфекцией постепенно снижается. Радует и то, что за последнюю неделю число вылечившихся от внебольничной пневмонии почти равно числу заболевших.

Как считают в Роспотребнадзоре, Санкт-Петербургу грозит отсутствие традиционного туристического сезона. По словам других экспертов, китайцев, например, не стоит ждать в Северной столице минимум на протяжении ближайших полутора лет.

Губернатор проверил условия содержания в обсерваторе «Балтиец», куда помещают на обязательную самоизоляцию горожан, приехавших из-за границы. В целом, жизнь постояльцев почти что шикарна, если не считать колючую проволоку и охрану в лице росгвардейцев. Также губернатор заглянул в бывший пансионат «Заря», который стал инфекционным стационаром, принимающим больных с тяжелой и среднетяжелой формой COVID-19. В больнице за месяц работы уже успели принять чуть больше 1,5 тысяч пациентов.

Добавим, что в комздраве напомнили, кому из петербуржцев разрешается посещать поликлинику во время пандемии. Если кратко – проще вызвать врача или «скорую» на дом.