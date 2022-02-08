«Разве он поэт? Он фашист, фамилия-то немецкая»: Иван Ургант с сарказмом прокомментировал историю с увольнением учительницы из-за стихов Хармса

Иван Ургант высмеял увольнение учителя из-за стихов Хармса и Введенского. Фото: кадр видео youtube.com/Вечерний Ургант

Телеведущий и шоумен, петербуржец Иван Ургант, не смог пройти мимо скандальной ситуации с увольнением учительницы, прочитавшей школьникам стиха Хармса и Введенского. По словам педагога, уйти потребовала директор учебного заведения, назвавшая поэтов «врагами народа» и «пособниками фашистов».

- Для меня это шок. Шок, что Хармс писал стихи. Ну фамилия же у него немецкая. Фашист же! Сейчас мы до такого договоримся, что Мандельштам Кирова не убивал. Надо поблагодарить директора школы за бдительность и наградить сталинской премией, - пошутил Ургант в своем шоу на Первом канале.

Для повышения градуса абсурда, Иван вспомнил о проблеме неубранного снега в городе на Неве: «Кстати, стихи Хармса, если уж называть его поэтом, этого фашиста, подходят под любые новости из Петербурга».

И прочел отрывок в стилистике стихов Хармса:

- А вы знаете, что в Пе? А вы знаете, что в Бу? А вы знаете, что в Рге?

- Что всю зиму в Петербурге снег никто не убирал?

- Ну, ну, ну, ну. Врешь, врешь, врешь, врешь.

- Ну недельку, ну другую, ну еще туда-сюда.

- Но чтоб с самого начала - это просто ерунда.

К слову, по делу о плохой уборке Петербурга от снега утром 8 февраля прошли обыски в десятках управляющих компаний и дорожных управлений города на Неве. Позднее по результатам было возбуждено 19 уголовных дел.

Что касается скандала с учительницей, то на ее защиту встал депутат городского Заксобрания. А глава Минспросвещения потребовал восстановить педагога в должности. При этом, депутат Госдумы Сергей Боярский призвал не торопиться и тщательно проверить все обстоятельства, прежде чем «наклеивать ярлыки».

Высказалась по поводу конфликта и сама директор школы, назвавшая Хармса любимым поэтом с детства.

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