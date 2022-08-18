«Встречалась с ним из жалости»: Родственники порноактрисы Анастасии Гришман впервые рассказали об ее отношениях с убийцей

Девушку убил возлюбленный ФОТО: соцсети

- Я убил Настю, потому что она сама меня об этом попросила, - заявил на допросе возлюбленный порноактрисы Анастасии Гришман 24-летний Дмитрий.

Парня задержали уже на следующий день после того, как нашли тело эффектной 26-летней блондинки в собственной ванной с шестью ножевыми ранениями. Пока следователи пытаются установить истинные мотивы жестокой расправы над красавицей, родные оплакивают девушку у ее могилы. Никто из них не верит, что Настя, строящая грандиозные планы на будущее, могла убить себя чужими руками. "КП-Петербург" удалось поговорить с родственницей девушки, которая откровенно рассказала о том, что предшествовало смерти Гришман.

Молодой человек утверждает, что Настя сама попросила ее убить ФОТО: соцсети

"ЕЕ ВСЕ БОЯЛИСЬ ОБИДЕТЬ"

Свою личную жизнь молодая петербурженка никогда не скрывала - активно вела соцсети, участвовала в ток-шоу. Но за яркими татуировками и откровенными роликами скрывалась уйма проблем, многие из которых шли с самого детства.

- Ее родители развелись. Мама жила в городе в небольшой комнате, там было некомфортно растить ребенка, поэтому Настя переехала к бабушке, там жил и отец. У нее был свой дом, в нем целая комната для Насти, - рассказывает родственница убитой Евгения (имя изменено - прим. Ред.). - Но мама к ней часто приезжала, забирала к себе погостить. Они даже отдыхать вместе ездили.

Об этом Настя и сама часто рассказывала поклонникам. Говорила, что именно проблемы с матерью сподвигли сделать первые татуировки. Юной девушке казалось, что это поможет привлечь внимание родителей, который забыли о ней после развода.

Родные всегда баловали юную красавицу ФОТО: соцсети

- На самом деле Настю все очень любили, боялись обидеть, поэтому многое и разрешали. Делали все, лишь бы она была счастлива и довольна. У нее было буквально все, о чем может мечтать ребенок, до 17 лет, - вздыхает Евгения.

- А что случилось после 17 лет?

- Настя стала самостоятельной, начала зарабатывать на татуировках. Вышла, так сказать, из-под опеки родных. Она тогда уже спокойно могла позволить себе купить нужные вещи без помощи взрослых. Настя могла уйти пожить одна, но через какое-то время всегда возвращалась домой, - вспоминает родственница.

"СОВСЕМ НЕ БЫЛО ДРУЗЕЙ"

Чуть позже девушка решила окончательно вырваться из родительского гнезда. Сначала снимала квартиру с подругами, а потом и с молодым человеком. Однако друзья Анастасии Гришман рассказывали “КП-Петербург”, что та всегда неудачно выбирала парней.

В порно девушка подалась еще до встречи с Димой ФОТО: соцсети

- Я вообще не считаю, что у Насти были друзья. Мне кажется, что эти люди хотели быть с ней рядом из-за яркой внешности и возможностей. Она для "подруг" ничего не жалела - давала поносить лучшие вещи, часто баловала угощениями. Когда Настя с кем-то встречалась, то никто плохо об этих парнях не говорил, а вот когда расставалась, то уже поносили разными словами, - уверяет родственница.

По словам Евгении, в жизни девушки были лишь две большие любви, а вот отношения с Димой она завязала из жалости.

- Никто не понимал, почему она была с ним. Я имею в виду старшее поколение и близких людей. Он всегда был тихий, очень спокойный. Про судимость его мы не знали. Его было жалко, потому что в Петербурге Дима был один, без родственников рядом, весь такой несчастный. Многие к нему хорошо относились только из уважения к Насте, - говорит Евгения.

ПРИНИМАЛА ТОЛЬКО АНТИДЕПРЕССАНТЫ

Если о судимости парня родные не знали, то вот слухи о том, что тот употребляет наркотики часто до них доходили. Об этом они догадывались и исходя из его поведения.

- Говорили, что он что-то употребляет, потому что невозможно быть настолько спокойным. Настя в последний месяц перед трагедией часто на это жаловалась. Сама она была категорически против любых наркотиков. Пила только антидепрессанты, прописанные врачами, - вздыхает женщина.

Еще одной проблемой в отношениях пары стали деньги. На татуировках и интимных видео девушка зарабатывала в разы больше, чем юноша.

Анастасия Гришман мечтала уехать жить в Корею ФОТО: соцсети

- Он зарабатывал на ставках в Интернете, но очень много проигрывал. По сути понтов было больше, чем правды. Он просто пускал ей пыль в глаза, а по факту являлся никем, - объясняет Евгения. - Что касается порно, то откровенные видео у нее были и с предыдущим парнем, но Дима дал ей поддержку в этом направлении. Вместе они вывели это уже на массовый уровень.

Последним камнем преткновения между влюбленными стало желание Гришман переехать в Корею. Взять с собой Дмитрия она бы не смогла из-за его судимости.

- В последний месяц Настя не хотела быть с ним. Просила и умоляла его уйти из квартиры и ее жизни, но он все не оставлял в покое, - говорит родственница Анастасии.

В конечном итоге отношения, которые сейчас модно называть "токсичными", обернулись жестоким убийством. О том, что именно произошло в тот день в квартире, знает лишь сам Дмитрий, но делиться воспоминаниями он пока не желает. Тем не менее, в убийстве он уже сознался, теперь его ждет суд.

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