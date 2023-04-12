Защита обжаловала арест Дарьи Треповой, обвиняемой в теракте в кафе Петербурга

Ранее Трепову арестовали на два месяца. Фото: СК

Сторона защиты обжаловала арест Дарьи Треповой. Напомним, ее обвиняют в теракте, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Все произошло в петербургском кафе 2 апреля. Потом Трепову этапировали в Москву, где она находится до сих пор. Ранее суд арестовал предполагаемую террористку до 2 июня.

- Адвокат обжаловал приговор 11 апреля, - говорится в карточке Треповой на сайте Басманного суда.

По версии следствия, 26-летняя Дарья Трепова выполняла указания с территории Украины. Она принесла в кафе золотую статуэтку в виде бюста в каске и подарила ее Владлену Татарскому. Позже этот подарок взорвался около военкора. Он погиб на месте. Еще более 40 человек пострадали.

Заседание о выборе пресечения террористке проходило в закрытом режиме в Басманном суде в Москве. После него девушка отправилась в следственный изолятор на два месяца. 12 апреля стало известно об обжаловании приговора защитой.

Арестованная подозреваемая отрицает свою причастность к смерти Татарского. Она якобы не знала о взрывчатке и всего лишь выполняла требования с Украины. Устраивать теракт девушка якобы не собиралась. Расследование уголовного дела продолжается.

Дата судебного заседания по поводу обжалования решения об аресте пока не назначена. Адвокат закрылся от всех и отказался подтверждать и комментировать ситуацию.

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