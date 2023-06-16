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16 июня 2023 6:00

«Они выпили яд»: Неожиданный поворот в громком деле о смерти восьми пациентов от бария в медцентре Петербурга

СК нашел ядовитые соли в барии из медцентра Петербурга, где умерли восемь пациентов при рентгене ЖКТ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Расследование об отравлении барием в медцентре Петербурга вышло из тупика. Фото: vk.com/spbgkdc1 / nevareaktiv.ru

Расследование об отравлении барием в медцентре Петербурга вышло из тупика. Фото: vk.com/spbgkdc1 / nevareaktiv.ru

Полтора года тянется расследование громкого дела об отравлении сульфатом бария в Городском клинико-диагностическом центре №1 (ГКДЦ) в Петербурге. Напомним, экс-главврача Евгения Попова и его трех подчиненных обвиняют в смертях восьми пациентов, которые выпили опасную суспензию на рентгене ЖКТ. В теории жидкость должна была подсветить желудок, но на деле убивала людей. Оказалось, что в больницу закупили технический барий, а не медицинский. Раствор выпили более 200 пациентов и только по счастливой случайности большинство из них не пострадали.

Полгода фигуранты просидели в СИЗО, еще столько же под домашним арестом. С января 2023 года им все-таки разрешили свободно перемещаться по городу. Все из-за того, что следователи так и не нашли яд в изъятых пачках бария. Но к лету экспертиза все-таки дала нужный для СК результат, о чем spb.kp.ru рассказал осведомленный источник.

Евгения Попова обвиняют по дум статья УК РФ, ему грозит до 14 лет колонии.

Евгения Попова обвиняют по дум статья УК РФ, ему грозит до 14 лет колонии.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В ходе экспертизы исследовали упаковку, использованную в медцентре 24 января, когда умерли последние пострадавшие от бария. Кроме этого исследовали несколько закрытых пачек из закупленной партии. В итоге экспертиза подтвердила, что в нескольких пачках содержались растворимые соли бария. По сути, люди выпили яд. Теперь у следствия развязаны руки, доказательств хватит для обвинительного заключения и передачи дела в суд, - уверен источник.

Кроме этого редакции впервые стало известно общее число пострадавших – восемь умерших и как минимум 44 отравившихся.

По предварительной информации, суд над врачами может начаться осенью. На скамье подсудимых окажется бывший главный врач ГКДЦ №1 Евгений Попов и его заместители Наталья Суровенко и Александра Феофанова, а также заведующая отделением лучевой диагностики Елена Медведева. Что касается пятой обвиняемой, старшей медсестры Марины Ефремовой, то она все еще находится на реабилитации после попытки суицида – есть вероятность, что женщина на всю жизнь останется инвалидом.

Та самая закупка технического бария. Многие врачи, поставившие подпись в документ, сейчас под следствием. Фото: предоставлено "КП"

Та самая закупка технического бария. Многие врачи, поставившие подпись в документ, сейчас под следствием. Фото: предоставлено "КП"

Справка «КП»

Тот самый «Барий сернокислый 0,10 (H2O)% ГОСТ 3158-75», закупленный в медцентр, произвели на заводе имени Карпова в Татарстане. Это чисто техническое вещество. Однако предприятие уже пару лет не выпускает его из-за аварийного состояния соответствующего цеха. Остатки бария с завода закупила компания «Нева Реактив». По словам ее директора, они не первый год поставляли этот препарат в ГКДЦ №1. Поставщик убедил следствие, что не знал о том, что врачи дают барий людям – ведь по бумагам он был немедицинским. При этом закупка бария была непрозрачной – проводилась без аукциона и публикации информации на «Госзакупках», потому что стоимость партии была незначительной.

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