«Они выпили яд»: Неожиданный поворот в громком деле о смерти восьми пациентов от бария в медцентре Петербурга

Расследование об отравлении барием в медцентре Петербурга вышло из тупика. Фото: vk.com/spbgkdc1 / nevareaktiv.ru

Полтора года тянется расследование громкого дела об отравлении сульфатом бария в Городском клинико-диагностическом центре №1 (ГКДЦ) в Петербурге. Напомним, экс-главврача Евгения Попова и его трех подчиненных обвиняют в смертях восьми пациентов, которые выпили опасную суспензию на рентгене ЖКТ. В теории жидкость должна была подсветить желудок, но на деле убивала людей. Оказалось, что в больницу закупили технический барий, а не медицинский. Раствор выпили более 200 пациентов и только по счастливой случайности большинство из них не пострадали.

Полгода фигуранты просидели в СИЗО, еще столько же под домашним арестом. С января 2023 года им все-таки разрешили свободно перемещаться по городу. Все из-за того, что следователи так и не нашли яд в изъятых пачках бария. Но к лету экспертиза все-таки дала нужный для СК результат, о чем spb.kp.ru рассказал осведомленный источник.

Евгения Попова обвиняют по дум статья УК РФ, ему грозит до 14 лет колонии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В ходе экспертизы исследовали упаковку, использованную в медцентре 24 января, когда умерли последние пострадавшие от бария. Кроме этого исследовали несколько закрытых пачек из закупленной партии. В итоге экспертиза подтвердила, что в нескольких пачках содержались растворимые соли бария. По сути, люди выпили яд. Теперь у следствия развязаны руки, доказательств хватит для обвинительного заключения и передачи дела в суд, - уверен источник.

Кроме этого редакции впервые стало известно общее число пострадавших – восемь умерших и как минимум 44 отравившихся.

По предварительной информации, суд над врачами может начаться осенью. На скамье подсудимых окажется бывший главный врач ГКДЦ №1 Евгений Попов и его заместители Наталья Суровенко и Александра Феофанова, а также заведующая отделением лучевой диагностики Елена Медведева. Что касается пятой обвиняемой, старшей медсестры Марины Ефремовой, то она все еще находится на реабилитации после попытки суицида – есть вероятность, что женщина на всю жизнь останется инвалидом.

Та самая закупка технического бария. Многие врачи, поставившие подпись в документ, сейчас под следствием. Фото: предоставлено "КП"

Справка «КП»

Тот самый «Барий сернокислый 0,10 (H2O)% ГОСТ 3158-75», закупленный в медцентр, произвели на заводе имени Карпова в Татарстане. Это чисто техническое вещество. Однако предприятие уже пару лет не выпускает его из-за аварийного состояния соответствующего цеха. Остатки бария с завода закупила компания «Нева Реактив». По словам ее директора, они не первый год поставляли этот препарат в ГКДЦ №1. Поставщик убедил следствие, что не знал о том, что врачи дают барий людям – ведь по бумагам он был немедицинским. При этом закупка бария была непрозрачной – проводилась без аукциона и публикации информации на «Госзакупках», потому что стоимость партии была незначительной.

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