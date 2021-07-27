От «ночного губернатора Петербурга» - до частной тюрьмы в Ленобласти: Чем была известна умершая председатель Куйбышевского райсуда Елена Горбунова

Ночной губернатор Петербурга Барсуков-Кумарин Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге нашли мертвой 50-летнего председателя Куйбышевского районного суда Елену Горбунову. В этом суде представитель Фемиды проработала всю свою службу с 2001 года. За это время Горбунова успела рассмотреть немалое количество дел, включая резонансное – историю рейдерских захватов «ночного губернатора Петербурга» Владимира Барсукова-Кумарина. Для защиты жизней подсудимых, да и самой тройки судей, этот процесс перенесли в Москву, куда и ездили представители Фемиды на рассмотрение. Свидетелем по делу перед Горбуновой был известный бизнесмен Бардри Шенгелия, иномарку которого на огромной скорости нагнали и расстреляли в упор на трассе несколько лет назад. Несколько же недель назад дело о его убийстве вновь прогремело на всю страну. Силовики в поисках киллеров наткнулись на подземную частную тюрьму в особняке Ленобласти. О ее назначении теперь гадает вся страна.

И вот теперь смерть Горбуновой. Правда, как говорят в городском суде, умерла она естественной смертью, во сне. Тем не менее СКР начал проверку и даже изъял из квартиры Горбуновой часть занавески с «веществами бурого цвета». «КП» рассказывает, чем была известна умершая председатель Куйбышевского райсуда.

ОТ ДЕПУТАТА-ВЫМОГАТЕЛЯ ДО УБИЙСТВА СИРИЙСКОГО СТУДЕНТА

Судья Елена Горбунова была назначена указом Владимира Путина на работу в Куйбышевский суд Петербурга еще в 2001 году. Уже спустя несколько лет, как выяснила «КП», она засветилась на всю страну своим первым резонансным делом. В 2003 году Горбунова рассматривала материалы экс-депутата Госдумы, совладельца финансово-промышленной группы Nord Вячеслава Шевченко. Его обвиняли в вымогательстве у журналистов, которые публиковали материалы о рекламной политике принадлежавшего Шевченко и его брату клуба «Голливудские ночи». Как писали тогда СМИ, петербургский журнал заметил аферу продюсеров, которые малоизвестную английскую группу выдали за Prodigy. Публикация привела к срыву гастролей, а Шевченко и его брат якобы стали вымогать с журналистов 50 тысяч долларов.

Судья Елена Горбунова на рассмотрении дела Кумарина в Москве Фото: НТВ

В отношении экс-депутата начали вести судебное расследование. Однако меньше, чем через год Шевченко был убит на Кипре. А вместо дела Шевченко Куйбышевский суд стал рассматривать дело уже другого экс-депутата Госдумы – Михаила Глущенко, которого считали возможным организаторов этого убийства.

Якобы тот покровительствовал бизнесу Шевченко за деньги, а когда тот отказался платить Глущенко вымогать у него 10 миллионов долларов. За вымогательство суд приговорил бывшего депутата к 8 годам колонии.

К слову, Глущенко позже давал показания и против "ночного губернатора Петербурга" Кумарина. Его допрашивали по делу об убийстве Галины Старовойтовой.

Михаил Глущенко. Фото: архив "КП"

Сама же Елена Горбунова в 2004 году рассматривала уже другое резонансное дело - убийство 22-летнего сирийского студента в Петербурге. Парень повздорил с футбольными фанатами, которые толкнули его под колеса состава в метро на станции «Невский проспект». После этого Сирия перестала отправлять своих студентов на учебу в Петербург. В итоге обвиняемый в убийстве – 21-летний парень получил 10 лет колонии.

«КУМАРИН НА СКАМЬЕ, В СВИДЕТЕЛЯХ - БАДРИ ШЕНГЕЛИЯ»

Но по-настоящему под прицелы камер Елена Горбунова попала в 2009 году, когда стала рассматривать самое резонансное дело страны того времени – Барсукова-Кумарина. Его дело вела тройка судей, Горбунова – была председательствующей. Представителю Фемиды пришлось потратить немало нервов. К тому же, на каждое заседание приходилось ездить из Петербурга в Москву, куда из соображений безопасности и перенесли рассмотрение дела. В двери Горбуновой все время ломились журналисты, а самой судье приходилось рассматривать многочисленные ходатайства адвокатов подсудимых. Среди них, например, просьба послать запросы генпрокурору Юрию Чайке и руководителю СКП России Александру Бастрыкину. Они потребовали доказательств того, что на обвиняемых готовится покушение, из-за чего дело и перенесли в Москву. Но судья отказала в их запросе.

Барсуков-Кумарин в 2019 году получил 24 года колонии Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На зачтение одного обвинительного заключения у судьи ушел целый день. Сами же обвиняемые в это время в суде, как писали СМИ, ели колбасу.

В 2009 году Кумарин получил 14 лет лишения свободы, его сообщники от 5 до 15 лет. В дальнейшем Кумарина в 2012 году приговорили к 15 годам колонии. Последний приговор «ночной губернатор» выслушал в марте 2019 года. Он получил окончательно 24 года колонии строгого режима.

Бадри Шенгелия был расстрелян в сентябре 2018 года. В июле 2020 года стало известно, что оперативники во время поисков киллеров, исполнивших убийство Шенгелии, наткнулись на подземную частную тюрьму. Кто ее готовил и зачем – для следователей до сих пор загадка. Это произошло за две недели до смерти судьи.

Бадри Шенгелия был свидетелем по нескольким громким уголовным делам Фото: twitter.com/BadriShengeliya

МИЛИЦИОНЕР С ПРОСТИТУТКАМИ И ДЕЛО О КОРРУПЦИИ В СМОЛЬНОМ

Однако на Кумарине резонансные дела судьи Горбуновой не закончились. В 2011 году фамилия судьи появилась в деле все того же экс-депутата Михаила Глущенко, которого хотели допросить по делу об убийстве парламентария Галины Старовойтовой.

Судья Куйбышевского суда Дондик, как писали СМИ, отказал в этом. А Горбунова якобы в своем письме указала, что это решение обжалованию не подлежит. В тот момент она уже занимала должность зампреда суда.

В том же 2011 году Елена Горбунова рассматривала резонансное дело начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных милиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУВД полковника милиции Алексея Галкина. Его обвиняли в получении взяток за то, что он закрывал глаза на работ у сети салонов «Созвездие моделей», где работали проститутки. Свою вину милиционер признал. Судья приговорила его 1,5 годам колонии поселения.

Галина Старовойтова была убита в 1998 году. Фото: Анатолий ЗАЙОНЧКОВСКИЙ

В 2014 году судья уже рассматривала убийство 26-летнего уроженца Чечни Адама Дашаева у ночного клуба Music Bar 11. Его застрелил азербайджанец Самир Джафаров. Елена Горбунова приговорила обвиняемого к 8 годам колонии.

В том же 2014 году Горбунова рассматривала меру пресечения по нашумевшему делу гендиректора туроператора "Солвекс-Турне" Тамару Халецкую. Следствие видело обвинение так – она обманула порядка 6 тысяч туристов. Следствие просило для нее домашний арест. И судья согласилась. Однако Горбунова отклонила просьбу следователя о запрете на публичные заявления со стороны обвиняемой. Сама Халецкая вину не признавала.

В 2015 году Елена Горбунова осудила бывшую чиновницу Смольного. Сотрудницу управления по туризму Елену Поздееву и ее сообщников обвиняли в хищении 12 миллионов рублей. За это дама получила получила 4 года условно.

«СКР ПРОВЕРИТ СМЕРТЬ СУДЬИ»

Председателем Куйбышевского суда Елена Горбунова стала в 2017 году. Ее назначения рассматривала специальная комиссия.

- Судья зарекомендовала себя с положительной стороны, является ответственным, исполнительным, дисциплинированным работником, квалифицированным, грамотным специалистом, добросовестно исполняющим служебные обязанности, обеспечивает качественное отправление правосудия, отличается высоким профессионализмом, работоспособностью, постоянно работает над повышением своего профессионального уровня, в коллективе пользуется заслуженным авторитетом и уважением, - сообщала комиссия.

В анкете судьи говорилось, что у нее якобы есть административные нарушения, к которым она неоднократно привлекалась. Речь шла о превышении скорости. Однако эти сведения не подтвердились. И общим решением судья была назначена председательствующим.

В последнее время Елена Горбунова рассматривала чаще всего дела о наркотиках.

Подпольную тюрьму нашли несколько недель назад Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тело Елены Горбуновой обнаружили вечером 26 июля.

- Следов насильственной смерти на теле судьи не обнаружено, - сообщил источник «КП-Петербург». – Тело направлено на судмедэкспертизу для установления причин смерти. С места происшествия изъяты вырез занавески со следами бурого цвета для проверки, а также системный блок с поста охраны.

Считать, что в отношении судьи совершили преступление, причин нет.

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