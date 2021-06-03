Последние новости в Санкт-Петербурге на 3 июня 2021 года: Три наезда самокатчиков на детей и светская хроника с ПМЭФ-21

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 3 июня 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге к утру четверга, 3 июня 2021 года. Лихачи на электросамокатах умудрились трижды сбить маленьких детей в разных районах Петербурга: Колпинском, Невском и Московском. В одном ДТП серьезно пострадал 4-летний мальчик, его госпитализировали в реанимацию. СК уже возбудил уголовное дело, два других, похоже, не за горами. Расследование контролирует лично глава Следкома Александр Бастрыкин.

В минувшую среду в Северной столице стартовал ПМЭФ-21. Власти Петербурга планируют представить на экономическом форуме 50 инвестиционных проектов, так что следите за новостями «КП». Но крупное мероприятие пока что запомнилось, скорее, светскими событиями. Ксения Собчак пришла в ужас от огромных цен в буфете «Экспофорума». Даня Милохин устроил перформанс с лежанием на полу и хвастался «Майбахом». Сергей Шнуров представил свой новый музыкальный проект с хулиганистой девушкой Зоей. А журналисты «КП» выяснили, как именно будут развлекать именитых гостей на Форуме – спойлер, дорого-богато.

Тем временем Смольный окончательно утвердил новую маршрутную сеть общественного транспорта Петербурга. Реформа вступит в силу с 15 июля 2022 года. В утиль пойдут 222 коммерческие маршрутки. Их заменят социальным транспортом, где будут все льготы и удобная оплата проезда.