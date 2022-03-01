Последние новости в Санкт-Петербурге на 28 февраля 2022 года: губернатор призвал горожан к терпению и сбор гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР

Последние новости в Санкт-Петербурге на 28 февраля 2022 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«КП Санкт-Петербург» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 28 февраля 2022 года. Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к горожанам из-за военной спецоперации на Украине. Глава Северной столицы попросил горожан воздержаться от скоропалительных выводов и действий.

Центр международных гуманитарных связей начал сбор гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР. Как гуманитарную помощь центр принимает средства личной гигиены, постельные принадлежности, продукты питания, одежду, а также маски и антисептики.

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» отпустит своих иностранных игроков на родину. Из-за сложностей в авиасообщении зарубежные спортсмены попросили на время покинуть Россию.

Петербург выделит 161 млн рублей на субсидии для региональных перевозок. - Финансовая помощь поможет снизить стоимость тарифа на перевозку пассажиров, повысит доступность перелетов из Пулково и улучшит транспортную связь города с другими региона страны.

Несмотря на то, что уровень заражений в Санкт-Петербурге еще высокий, причем, двое больше, чем в Москве, ситуация начинает налаживаться. В городе падает количество госпитализаций больных коронавирусом. Поэтому власти Северной столицы приняли решение постепенно выводить больницы из, так называемой, “красной зоны” и возвращать их к обычной работе.

Кроме этого, количество госпитализаций упало на 29% в Петербурге за неделю.

Уходящий февраль 2022 года в Санкт-Петербурге выдался теплый. Почти весь месяц в городе днем было чуть выше нуля. Благодаря этому очень быстро растаял снег, оставшись лежать лишь в парках и скверах, а также в некоторых спальных районах Северной столицы.

Новый автобус свяжет ж/д станцию «Ручьи» и метро «Озерки». Он заменит маршрутку К-188 в середине июля.