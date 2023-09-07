Следователи проверят спортшколу, велосипедистки которой погибли в ДТП на трассе «Скандинавия»

Следователи проверят спортшколу, ученицы которой попали в ДТП с фурой «Скандинавия». Фото: прокуратура Ленобласти

Две воспитанницы детской спортивной школы погибли и еще девять пострадали в утреннем ДТП на трассе «Скандинавия». У девочек была обычная тренировка - они ехали на велосипедах вдоль дороги. Но вдруг в сопровождающий их автомобиль врезалась фура. От удара легковушка отлетела в группу спортсменок. Пострадавших госпитализировали в больницу. После ДТП правоохранители возбудили уголовное дело и задержали водителя фуры. Однако у следователей не только к нему есть вопросы, но и к руководству самой школы.

- Следственным органом будет дана оценка действиям лиц детской спортивной школы и организации, осуществляющей грузовые перевозки на автомобиле участника ДТП, - говорится в сообщении СУ СКР по Ленобласти.

Отметим, что поездку юных велосипедисток, а им от 14 до 15 лет, никто не согласовывал. У тренера не было разрешения от руководства спортшколы. Об этом spb.kp.ru рассказал глава федерации велоспорта России Вячеслав Екимов.

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