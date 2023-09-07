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НовостиПроисшествия7 сентября 2023 14:56

Полицейские добиваются ареста виновника смертельного ДТП на трассе «Скандинавия»

Полицейские ходатайствуют об аресте водителя фуры, по вине которого погибли две велосипедистки на трассе «Скандинавия»
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Полицейские добиваются ареста водителя фуры, влетевшего в группу велосипедисток на на трассе «Скандинавия». Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Полицейские добиваются ареста водителя фуры, влетевшего в группу велосипедисток на на трассе «Скандинавия». Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Полицейские добиваются ареста 31-летнего водителя фуры «Скания», по вине которого погибли две велосипедистки из школы олимпийского резерва и еще девять оказались в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Напомним, что жуткая авария произошла утром 7 сентября на 59-м километре трассы «Скандинавия». По версии следствия, водитель большегруза не справился с управлением и влетел в «Форд», который сопровождал спортсменок. А от удара легковушку отбросило на группу подростков.

- После проведения неотложных следственных действий полицейские следователи предъявили задержанному обвинение в нарушении ПДД, повлекшее смерть двоих человек. Сейчас правоохранители готовят процессуальные документы для выхода в Выборгский городской суд Ленобласти с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в пресс-службе МВД.

Отметим, что правоохранители также проверят сотрудников спортшколы, которые позволили проводить тренировку вдоль оживленной трассы.

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