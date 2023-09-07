Полицейские добиваются ареста виновника смертельного ДТП на трассе «Скандинавия»

Полицейские добиваются ареста водителя фуры, влетевшего в группу велосипедисток на на трассе «Скандинавия». Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Полицейские добиваются ареста 31-летнего водителя фуры «Скания», по вине которого погибли две велосипедистки из школы олимпийского резерва и еще девять оказались в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Напомним, что жуткая авария произошла утром 7 сентября на 59-м километре трассы «Скандинавия». По версии следствия, водитель большегруза не справился с управлением и влетел в «Форд», который сопровождал спортсменок. А от удара легковушку отбросило на группу подростков.

- После проведения неотложных следственных действий полицейские следователи предъявили задержанному обвинение в нарушении ПДД, повлекшее смерть двоих человек. Сейчас правоохранители готовят процессуальные документы для выхода в Выборгский городской суд Ленобласти с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в пресс-службе МВД.

Отметим, что правоохранители также проверят сотрудников спортшколы, которые позволили проводить тренировку вдоль оживленной трассы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Смертельное ДТП в Ленобласти: Фура влетела в группу детей на велосипедах на трассе «Скандинавия»

Фура влетела в группу детей на велосипедах на трассе «Скандинавия» в Ленобласти (подробнее)

Выжившая в ДТП на трассе «Скандинавия» велосипедистка: «Услышала визги за спиной, оглянулась и упала»

Город окажет помощь семьям погибших и пострадавших в ДТП велосипедистов в Ленобласти (подробнее)

«Зачем ты тащишь девочек на скоростную трассу?»: Глава федерации велоспорта России обрушился с критикой на тренера сбитых фурой детей

Тренер сбитых на трассе велосипедисток не имел разрешения на тренировку (подробнее)