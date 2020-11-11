Царская кормилица, дворянская усадьба и водопады: Что посмотреть в Тосненском районе

Этот памятник архитектуры, уникальный дворцово-парковый комплекс XIX века расположен в деревне Андрианово. Фото: vk.com/usadbamaryino

Исследовать родные края - отличная идея этой осенью, в каждом уголке региона точно найдутся интересные места. На этот раз мы решили узнать, что стоит посетить в Тосненском районе.

ДОМ ЦАРСКОЙ КОРМИЛИЦЫ

Небольшой уютный город Тосно на берегу одноименной реки имеет богатую историю. Первые упоминания о нем датируются XV веком, история города неразрывно связана со строительством главной дороги России - между Петербургом и Москвой. В 1714 году по указу Петра I была основана Тосненская ямская слобода. Остановка, через которую шли проезжающие по дороге, со временем разрослась и преобразилась, а уже в середине XIX века через станцию Тосно прошла Николаевская железная дорога, которая обеспечила сообщение двух столиц.

Здесь всегда рады гостям.

О царских временах сегодня можно узнать в Тосненском историко-краеведческом музее. Он расположен в центре города на проспекте Ленина. Находится учреждение в небольшом старинном здании середины XIX века. Окна его как раз выходят на ту самую дорогу между двумя столицами. Некогда этот дом принадлежал семье ямщиков Смолиных. Бывшая хозяйка - Мария Андреевна Смолина - была первой кормилицей царевича, будущего императора Николая II. Именно этому факту, а также промыслу кормилиц в Петербургской губернии посвящена основная экспозиция музея, которая называется «Дом царской кормилицы». Там можно увидеть и интерьер жилой комнаты XIX века с подлинными предметами, и кухню тех времен с настоящей утварью, и торговую лавку, которую когда-то держали хозяева дома. Кстати, в 2015 году музей был открыт после реставрации, а обновленная экспозиция теперь включает интерактивно-мультимедийные элементы – вы можно посмотреть фильм о кормилицах, увидеть карту старого Тосно, насладившись звуковым сопровождением.

Внутри можно посмотреть интерьер жилой комнаты XIX века с подлинными предметами.

Где: Тосно, проспект Ленина, 47А.

Цена билетов: взрослый - 160 рублей, дети от 16 до 18 лет, пенсионеры - 80 рублей, дети до 16 лет бесплатно. Стоимость заказа экскурсий по телефону 8 (813-61) 2-17-69.

Режим работы: вторник - суббота с 10.30 до 18.30 (последний четверг каждого месяца - санитарный день).

Из-за коронавируса экскурсии в музее проводят для групп не более десяти человек, на открытом воздухе до 25 человек. Наличие масок обязательно.

Приезжайте в Марьино примерить на себя дворянскую жизнь.

ОТДОХНУТЬ ВО ДВОРЦЕ

Еще несколько веков назад Тосненская земля славилась прекрасными загородными дачами, родовыми поместьями и имениями. Особое внимание стоит уделить усадьбе Марьино, которая сохранилась до наших дней. Этот памятник архитектуры, уникальный дворцово-парковый комплекс XIX века расположен в деревне Андрианово. Он находится под охраной государства, но в частной собственности, и представляет собой большой музейно-туристический центр. Владельцы восстановили родовое имение графов Строгановых и князей Голицыных и открыли все это для гостей. В Марьино можно не только полюбоваться дворцом и красивой территорией, но и примерить на себя дворянскую жизнь. Усадьба включает в себя не только музей, но и отель, так что в старинном поместье можно даже переночевать. Интерьеры гостевого дома впечатляют, ведь они восстановлены по подобию тех времен. Во дворце проводят и мероприятия, например, светские балы и салоны в исторических костюмах. Принять участие в них может любой желающий, главное - следить за афишей мероприятий. Также на территории есть Английский парк, место для прогулок, фотосессий, мероприятий, ферма и конюшня.

Как добраться: на автомобиле нужно ехать около 60 км по Московскому шоссе до села Ушаки, затем повернуть направо к деревне Андрианово и около 7-9 км ехать прямо до усадьбы. Добраться можно и на электричке с Московского вокзала: сначала до Тосно, затем на местном автобусе № 326 до Андрианово. Также от станции метро «Звездная» отправляется автобус № К-610 до Тосно.

Цена билетов: 350 рублей, дети до 7 лет бесплатно. Заказ экскурсий и бронь номеров по телефону +7-901-316-00-96.

НА ПРИРОДУ

Тосненский район знаменит еще и необычными природными местами. Любителям приключений стоит посмотреть на Саблинские пещеры и водопады. Это ансамбль природных и исторических объектов, который расположился на 328,8 гектара земли. Заповедная зона включает в себя два водопада, каньоны рек Саблинка и Тосна, рукотворные пещеры, а также древние курганы, место стоянки Александра Невского перед битвой со шведами. Кроме того, здесь находится Пустынька - бывшая усадьба графа Алексея Толстого. По всем этим местам водят экскурсии, но отправляясь на прогулку по природе, стоит помнить, что шашлыки, пикники и барбекю на территории памятника строго запрещены.

Тосненский район знаменит необычными местами.

Где: Ленинградская область, Тосненский район, поселок Ульяновка, станция Саблино.

Экскурсии проводятся только по предварительной записи и графику. Запись производится с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 по телефону +7-952-270-48-03.

Где вы еще увидите подземное озеро? Фото: Алена ЧИЧИГИНА

А ЧТО ЕЩЕ?

В центральной части Тосно есть сквер на углу Советской улицы и проспекта Ленина. Там можно увидеть памятник советскому солдату - фигура на постаменте со словами «Вечная слава героям». Рядом находится братская могила, где покоится более ста человек. На отдельной плите также есть надпись, которая гласит: «Памяти малолетних узников - тосненцев, погибших в застенках концлагерей в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

Фото: Тосненский краеведческий музей