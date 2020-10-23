Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 23 октября 2020: Признание второй волны инфекции и смысл новых жестких ограничений

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 23 октября 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 23 октября 2020 года. За минувший день в Северной столице инфекция подтвердилась еще у 697 горожан. По словам губернатора Александра Беглова, запас прочности у системы здравоохранения есть – и по койкам, и по препаратам со средствами индивидуальной защиты, и по методам лечения. При этом рост заболеваемости инфекцией за последнюю неделю составил 23%, но ситуация под контролем.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге заболели инфекцией 54 668 человек, умерли 3 533 (+24), а выздоровели 34 897 (+349), - передает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев впервые на публике заявил о второй волне коронавируса в городе. Ранее чиновники избегали такой формулировки.

Тем временем власти Санкт-Петербурга ввели новые ограничения по инфекции. Они касаются работы общепита в ночное время, карательных мер за отсутствие маски в транспорте и запрета массовых мероприятий. Как считают власти, запреты жесткие, но оправданные из-за ухудшения эпидситуации. Смысл ограничений только один – сберечь здоровье петербуржцев, что подчеркивает губернатор Беглов.

Теперь Смольный будет строже следить за соблюдением мер безопасности по коронавирусу. Помогут чиновникам в этом надзорные патрули, состоящие из сотрудников Роспотребнадзора, полиции и местных администраций. Группы стражей порядка наводнят каждый район. Нарушителям грозят штрафы. К слову, о них – за все время пандемии горожане «попали» в общей сложности на 54 млн рублей за разнообразные «инфекционные» правонарушения, коих было почти 10 тысяч.

Временный госпиталь в «Ленэкспо» все же получил долгожданную лицензию на осуществление медицинской деятельности. До этого обновленный стационар пустовал со дня открытия – 12 октября. Правда, и сейчас он обойдется без пациентов, потому что еще нет необходимости задействовать свободные койки.

Добавим, что премьер-министр России Михаил Мишустин наградил медалями и орденами петербургских медработников за борьбу с коронавирусом. Двое медиков получили награды посмертно.

Что касается Ленинградской области, то там ситуация по коронавирусу следующая: за все время пандемии заболели 10 269 (+109 за сутки) человек. Полностью выздоровели 6096 пациентов (+42), умерли 107 (+0).