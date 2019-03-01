Александр Добровинский о разводе Аршавина: «После развода футболисты «Зенита» всегда хотят жить со своими детьми»
Бывший капитан «Зенита» Андрей Аршавин, несмотря на горячее желание побыстрее развестись, все еще женат. Мировой судья не смог расторгнуть брак спортсмена с Алисой Казьминой в рамках одного заседания, поскольку стороны не смогли договориться. О чем именно - адвокаты Казьминой не афишируют. А защита самого Аршавина и вовсе не комментирует процесс. Более того, именно они настояли на том, чтобы все заседания были закрытыми, без прессы.
- Видимо, не хотят, чтобы обо всем безобразии, которое творилось в семье, узнали журналисты, - прокомментировала «КП» адвокат Алисы Марина Дубровская.
Следующее слушание состоится в конце марта в районом суде Красносельского района в Красном селе.
- Было заседание, на котором решили, что городской суд не правомочен рассматривать дело Аршавина и Казьминой по каким-то причинам, - пояснил «КП»-Петербург» Александр Добровинский, который уже по традиции представляет интересы жены экс-футболиста «Зенита». - У них есть общий ребенок, вопрос с алиментами и много чего еще.
Добровинский объяснил, что это пять отдельных дел: сам развод, решение, с кем останется ребенок, раздел имущества, назначение алиментов и право видеться с ребенком тому родителю, который не живет с ним. Видимо, по всем пяти вопросам супруги и не смогли договориться.
- Обычно полузащитники и нападающие «Зенита» настаивают на том, чтобы дети жили с ними, - намекнул Александр Андреевич, памятуя о еще одном деле, в котором он также представляет интересы жены экс-футболиста «Зенита» Александра Кержакова.
Очевидно, что и в этот раз вопрос о том, с кем будет жить ребенок, поднялся в суде. Хотя, как заявляет сама Алиса, Аршавин не приезжает к их общей дочери Есении, которой недавно исполнилось два года, и не интересуется ею.
- В Красном селе все будет очень интересно, - интригует Добровинский. - Скорее всего, в зале суда появится сама Алиса, ей есть, что рассказать.
Кстати, именно Красносельский районный суд в январе прошлого года рассматривал дело Казьминой, когда она нарушила правила поведение на борту самолета, представившись майором ФСБ. Правда, тогда, еще до начала процесса, она возместила все убытки компании, связанные с задержкой рейса, а «Аэрофлот» отозвал иск. Издержки составили один миллион рублей. Спустя год, Казьмина снова в этом суде. Символично.
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ИСТОЧНИК KP.RU