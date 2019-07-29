2019-07-29T16:39:13+03:00
Звезды

«Возраст не имеет значения»: Милана Тюльпанова рассказала о романе с 19-летним хоккеистом

Пока что экс-жена футболиста Кержакова не спешит заводить отношения
Лилия КОЗЛОВА
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Милана Тюльпанова рассказала о том, как тяжело восстановиться после разводаМилана Тюльпанова рассказала о том, как тяжело восстановиться после разводаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Пока лучший бомбардир в истории «Зенита» и сборной России Александр Кержаков продолжает публиковать фотографии с отдыха и поездок, его бывшая жена 25-летняя Милана Тюльпанова, с которой только недавно утихли громкие судебные разбирательства, замечена в общении с новым ухажером. Однако возможным кавалером эффектной девушки стал не богатый пожилой бизнесмен с толстым кошельком, а молодой спортсмен – защитник юниорской сборной России по хоккею 19-летний Егор Замула. «КП-Петербург» решила лично узнать у Миланы, серьезный это роман или просто временное увлечение.

Развод с Александром Кержаковым был очень бурным и долгим Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Развод с Александром Кержаковым был очень бурным и долгимФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мы связались с Миланой Тюльпановой в тот момент, когда она находилась в Иркутске и направлялась в сторону Байкала. Как оказалось, девушка, после тяжелого расставания с бывшим супругом, нашла новое призвание и встала на защиту не только стариков, но и природы, экологии.

- Я была шокирована тем, что там незаконно решили строить завод по добыче воды. Это наша вода, это наши уникальные запасы! Мы должны охранять как зеницу ока! А пока, увы, новости все хуже и хуже. Волга - умирает. Вы же слышали, наверное, про то, сколько рыбы там погибло? А знаете, что на Сахалине нет нереста совсем – пусто, - с ужасом рассказала о своей озабоченности девушка.

Говорить о каком-то большом проекте в помощь Байкала пока говорить рано. Экс-жена футболиста надеется на то, что из ее действий получится что-то полезное и доброе.

Егор Замула еще не официальный кавалер. Милана с ним просто общается Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Егор Замула еще не официальный кавалер. Милана с ним просто общаетсяФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Что касается романтических отношений, то тут Милана, смеясь, отметила, что никаких романтических отношений с хоккеистом у нее нет. У них только приятное общение.

- Сейчас отношений никаких нет. Это уже хорошо, что я хотя бы с кем-то общаюсь. Отойти от такого рода деструктивных отношений, что были у меня – длинный процесс. Нужно время, - пояснила Милана.

Однако действительно возрастных рамок к будущему избраннику у защитницы Байкала нет. Главное, как говорится, чтобы человек был хороший, а дата рождения в паспорте не столь важна.

- Я думаю , нет вообще принципиального значения (старше мужчина или младше, прим. редакции). Разница же не в физическом возрасте , а психологическом. Конкретно для меня, возраст статус и прочее уже не имеют глобального значения. В конечном счете важно примет тебя человек таким,какой ты есть,или нет, - поделилась размышлениями Милана.

Действительно, бракоразводный процесс, суды за то, кто будет воспитывать сына, сильно измотали нервы, вероятнее всего, обеим сторонам. Именно после этого Милана погрузилась с головой в активную деятельность, связанную с попытками пробиться в политику и привлечь внимание людей к действительно серьезным проблемам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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