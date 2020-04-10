2020-04-10T01:06:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 10 апреля 2020 года: новый метод лечения инфекции

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 10 апреля 2020 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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По данным на 10 апреля 2020 года, в Санкт-Петербурге вновь увеличилось количество человек, зараженных коронавирусом.По данным на 10 апреля 2020 года, в Санкт-Петербурге вновь увеличилось количество человек, зараженных коронавирусом.Фото: Олег ЗОЛОТО
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«Комсомолка» собрала последние новости о коронавирусе на 10 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге. В городе вновь стало больше людей, заболевших опасной инфекцией.

- За минувшие сутки в Санкт-Петербурге выявили коронавирус у новых 44 пациентов. Итого в Северной столице опасная инфекция подтвердилась у 373 человек. Из этого числа пациентов за все время поправились 53 человека, а четверо скончались. В Ленинградской области всего 112 случаев заражения, а выздоровлений – три. Смертей от инфекции в 47-м регионе не зарегистрировали, - сообщает всероссийский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В Покровской больнице, где ранее выявили массовое заражение коронавирусом, неутешительный диагноз подтвердился еще у 11 человек. Из-за этого на карантин закрылось еще три отделения: травматология, отоларингология и реанимация.

Еще три городских больницы начали принимать больных коронавирусом: СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» на Народной улице, 21, Городская многопрофильная больница №2, а также СПб ГБУЗ «Городская больница святого великомученика Георгия». Стало известно, что больным коронавирусом в Петербурге начнут переливать плазму от выздоровевших пациентов. Это новый метод лечения, применяемый в США и Китае.

«Комсомолка» выяснила подробности прогулки на закрытой детской площадке отца с сыном, которая завершилась штрафом в 15 тысяч рублей. По словам главы семейства, это половина его дохода. Он отказывается платить деньги и будет нанимать адвоката. Также 15 тысяч штрафа получила петербурженка, принимавшая гостей дома во время своего карантина.

В городе продолжают закрывать заведения, упорно работающие во время режима самоизоляции. На 30 дней попрощались с фитнес-клубом в Купчино, а на целых два месяца – с бильярдным клубом.

Наконец, журналисты «КП-Петербург» разобрались, как сейчас работают городские больницы и поликлиники и почему салоны красоты продолжают работать, несмотря на запрет.

Жители Санкт-Петербурга массово нарушают карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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