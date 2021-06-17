Конкурс на обследование и сохранение сгоревшей «Невской мануфактуры» объявили в Петербурге

Здание сгоревшей "Невской мануфактуры" обследуют и законсервируют. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге готовятся восстановить после масштабного пожара здание «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной, 50. Для начала в памятнике архитектуры должны провести работы по обследованию, сохранению и консервации. Конкурс на поиск подрядчика объявило АО «Невская мануфактура». Информация о тендере появилась на официальном сайте компании.

Как значится в документах, в здании должны будут провести первоочередные противоаварийные работы. На обследование предполагается выделить два месяца. Непосредственно на саму консервацию – не больше полугода. Сначала подрядчик должен изучить все, что осталось от «Невской мануфактуры»: состояние фундамента, стен, перекрытий, кровли, лестниц, зафиксировать все повреждения.

Пожар на Невской мануфактуре тушили пять дней. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

А затем разработать проект, в котором будет предусмотрено, в том числе, усиление конструкций. Кроме того, памятник должны будут защитить временными конструкциями не только от петербургской погоды, но и от людей, желающих туда пробраться.

Заниматься предстоит непосредственно сгоревшим зданием главного производственного корпуса с водонапорной башней. Оно входит в состав территории объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс построек фабрики товарищества шерстяных изделий «Торнтон». В конце 19 века это было крупнейшее текстильное предприятие. А сегодня – является образцом промышленной архитектуры.

Для сохранения сгоревшего памятника ищут подрядчика. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Напомним, что после пожара губернатор Петербурга заявил о необходимости восстановить памятник. Огонь охватил «Невскую мануфактуру» 12 апреля 2021 года, боролись с ним пять суток. При тушении пожара погиб один сотрудник МЧС, еще трое пострадали. Огонь уничтожил в общей сложности 10 тысяч квадратных метров. Площади в основном сдавались собственником в аренду – под офисы и производства. После пожара Следственный комитет возбудил сразу несколько уголовных дел. А КГИОП обратился в суд с требованием к АО «Невская мануфактура» восстановить здание.

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