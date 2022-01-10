«Наркотики ни при чем»: СК завершил расследование загадочной смерти рэпера Картрайта

СК определился с версией убийства рэпера Энди Картрайта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА / СОЦСЕТИ

Следственный комитет завершил расследование загадочной смерти рэпера Энди Картрайта. Напомним, в резонансном убийстве с расчленением обвиняют вдову музыканта Марину Кохал. Женщина 1,5 года провела в СИЗО, в октябре 2021 года суд освободил ее из-за затяжного следствия. Ранее силовики считали, что Кохал расправилась с мужем из-за ревности – рэпер завел роман с молодой фанаткой. Версии убийства выдвигались разные – отравление лекарством для диабетиков, удушение, наркотики, удар ножом в живот. Как отмечало следствие, все слишком неочевидно из-за того, что некоторые внутренние органы мужчины постирали в стиральной машинке.

И вот, СК выдвинул окончательную версию убийства. Об этом «КП-Петербург» рассказал адвокат Сергей Лукьянов, защитник Марины Кохал.

- Следствие пришло к выводу, что вдова якобы ввела мужу инсулиновый препарат «Новорапид». Наркотики ни при чем. Их и не было как причины смерти. Мы не исключаем, что он сам употребил и умер. Эксперт написал, что такой вариант смерти не исключен, - отметил Лукьянов в разговоре с «Комсомолкой».

Пока что сторона защиты знакомится с материалами уголовного дела, на что может уйти пара месяцев. Скорее всего, судьба Марины Кохал прояснится уже весной 2022 года. Пока что женщина находится под домашним арестом. К слову, уголовное дело против матери Кохал прекратили в связи с непричастностью. Ранее тещу Картрайта подозревали в пособничестве в убийстве.

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