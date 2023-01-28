Надежды Toyota и интерес казахов к заводу Hyundai. Что происходит с автопромом Петербурга - «русским Детройтом»

В ближайшее время будет делаться ставка на так называемую «отверточную» сборку машин. Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще несколько лет назад Петербург называли русским Детройтом, намекая на американский центр автопрома. Увы, сравнение оказалось пророческим. Как и город в США, автомобильную промышленность Северной столицы поразил кризис. Но не экономический, а политический. Из-за введенных в отношении России санкций заводы, и без того работавшие ни шатко ни валко в годы пандемии, встали окончательно. Теперь это чемодан без ручки, который и тащить тяжело, и бросить жалко.

Чтобы понять, как обстоят нынче дела и чего нам ждать в ближайшее время, корреспондент «КП-Петербург» поговорил с автоэкспертом Дмитрием Поповым.

- Производство тянется за рынком. Сейчас рынок упал, но через год-полтора-два, я уверен, картина будет совсем другая. Когда-то мы вернемся и к двум миллионам проданных машин в год, вопрос в сроках и политической обстановке. Не все автоконцерны ушли. Те же Nissan и Renault не хлопнули дверью, а тихонько ее прикрыли. У них есть пункт в договоре о возможности обратного выкупа заводов. Если рынок начнет расти, и Nissan, и все остальные побегут назад. Но на шесть лет они взяли паузу, - считает эксперт.

Nissan сейчас находится у «НАМИ». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Именно поэтому в ближайшее время будет делаться ставка на так называемую «отверточную» сборку, когда к практически готовой машине прикручиваются колеса, фары и бампера. Так собирают «Москвичи» на бывшем заводе Renault в Москве, также планируется делать и на Nissan в Петербурге.

- При ввозе автокомплектов, а не готовых машин, серьезно снижаются ставки растаможки. Но это все равно не так выгодно, как полноценная сборка с точки зрения производителя. А для нас это социальный проект, чтобы люди не простаивали. В случае с «Москвичом», например, эта история носит больше имиджевый характер, чем экономический - показать, что завод работает. Но это не производство автомобилей в полном смысле, это потеря квалификации для тех людей, которые собирали машины по полному циклу. И есть большой вопрос, сможем ли мы запустить потом полноценное производство на этом месте, - сомневается эксперт.

Однако другого пути пока нет. Те же китайские компании не будут вкладывать большие деньги в переоборудование заводов, понимая, что прежние владельцы могут реализовать свое право обратного выкупа.

- Пока никто не будет менять станки и оборудование, все ждут, как будет дальше. На самом деле, я считаю, что все решения находятся на горизонте полгода-год. За это время станет понятна вся конфигурация политического и экономического ландшафта. И тогда будут приняты решения. Либо автоконцерны хлопнут дверью окончательно, либо останутся, - считает Дмитрий Попов.

Что же касается перспектив петербургских заводов, то лучше всего они просматриваются у Hyundai На данный момент корейская компания владеет тремя площадками: завод автокомпонентов со штамповочным производством, моторный завод и бывший завод General Motors в Шушарах, где планировали собирать кроссоверы Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage. Сейчас к одной из площадок присматривается казахстанская «Астана-моторс», у которой есть свое производство. Но ранее в Казахстане собирали машины из запчастей, приходивших из Петербурга. Однако после введения санкций бизнес оказался под угрозой. Покупка петербургского завода поможет наладить производственный процесс.

- Хороший вариант, если завод Hyundai выкупят казахи. На мой взгляд это самая удачная схема. И если бы все хором запустить, то почему нет? Это самая ближайшая перспектива, которую видно, - считает эксперт.

Hyundai на данный момент владеет тремя площадками. Фото: Олег ЗОЛОТО

Если договориться не удастся, то предприятие могут законсервировать.

Вторым в списке идет Nissan. Сейчас завод находится у научного автомобильного и автомоторного института «НАМИ», но вскоре станет подразделением АвтоВАЗа. Здесь будут собирать китайские машины под маркой «Лада».

- «Китайцев» мы там планируем собирать, чтобы загрузить людей работой. Чтобы когда ситуация изменится, можно было бы восстановить полноценное производство. А самому АвтоВАЗу завод нужен как площадка для разработки и создания нового автомобиля. У нас очень мощная опытно-конструкторская база, - уверен Попов.

Дальнейшая судьба предприятия зависит только от политики: вернется ли Nissan, или же заводу будут искать владельца в КНР или Иране, например. А может площадку превратят в образовательный полигон, о чем заявлял губернатор города.

Третий «кит» петербургского автопрома - Toyota - ждет у моря погоды.

- Они надеются, что можно будет вернуться. Мне кажется, что они надеются и на возобновление производства. Но шансы на перезапуск по сравнению с Hyundai и Nissan - минимальные, - считает Дмитрий Попов.

Ford, расположенный в Ленобласти - вопрос уже закрытый. Производитель окончательно ушел из России. Завод купил корейский производитель автокомпонентов, связанный с Hyundai, но пока проект приостановлен.

Однако, есть еще «Е-Нева». Электромобиль, разработанный Обуховским заводом, недавно представили президенту России. А глава АвтоВАЗа даже заявлял, что рассматривает сборку созданной в Петербурге машины на мощностях Nissan. Вот только эксперты в эти планы не особенно верят.

- Пока это очень отдаленная перспектива. Как говорится, «жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе». «Е-Нева» - водородный электромобиль, в котором электричество вырабатывается за счет химической реакции. Это технология будущего. Пока и Mercedes, и BMW, и Toyota выпускают лишь экспериментальные или штучные водородные машины, но до серийного производства еще далеко. На Обуховском заводе показали свой потенциал, что в состоянии разработать такую машину. Молодцы. Но в серию «Е-Нева» может почти только лет через 15-20, не раньше, - уверен Попов.

Toyota явно надеется на возобновление производства. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Если же брать просто вариант электромобиля на аккумуляторах, они в «Е-Неве» тоже есть, то тут вступают в противоречие два фактора: невысокий спрос на такие машины и ограничения по инфраструктуре.

- Где взять столько зарядных станций? Что будет, если в Петербурге появится сто тысяч электромобилей и вечером они разом встают на зарядку. Это нам надо еще одну атомную электростанцию строить, - считает автоэксперт.

Впрочем, Китай успешно решает эту проблему. Сейчас в КНР бум городских электромобильчиков, которые «едят» меньше электричества за счет скромных размеров и маленьких аккумуляторов. Относительно схожим был электромобиль «Кама-1», разработанный при участии петербургского Политеха. Но сейчас проект свернут.

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