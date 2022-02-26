Последние новости в Санкт-Петербурге на 25 февраля 2022 года: второй несанкционированный митинг и подорожание бензина

Последние новости в Санкт-Петербурге на 25 февраля 2022 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«КП Санкт-Петербург» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 25 февраля 2022 года. У Гостиного двора прошла вторая несанкционированная акция. Полиция проводила задержания ее участников. В ходе незаконного митинга жительницу Петербурга и двух ее детей полицейские увезли домой. Женщина пришла на несанкционированный митинг с детьми.

Цена бензина в Санкт-Петербурге увеличилась на 1,2% по сравнению с декабрем 2021 года. К концу января 2022 года автомобильное топливо в Северной столице стало стоить 52,04 рубля за литр.

Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников оценил влияние санкций на жизнь города. Представитель власти заявил, что они практически никак не отразятся на Северной столице. По его словам, ситуация далеко не новая.

Из-за ухудшения погоды и угрозы наводнения в Петербурге закрыли дамбу 25 февраля 2022 года. Об этом сообщили в дирекции Комплекса защитных сооружений.

«Туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга» признали лучшим в России по внутреннему туризму в конкурсе Russian Travel Awards.

Правительство Санкт-Петербурга объявило о продлении "желтого" уровня опасности. Из-за плохой погоды Смольный предупреждает жителей города о том, что по улицам следует передвигаться предельно осторожно.

Гран-при "Формулы-1" в Санкт-Петербурге не будет. Пресс-служба гонки 25 февраля 2022 года объявила о том, что отменяет проведение соревнований в России.

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