Последние новости в Санкт-Петербурге на 1 марта 2022 года: первое место по COVID-заболеваниям и сбои в работе сайта «Пулково»

Последние новости в Санкт-Петербурге на 1 марта 2022 года Фото: Архив "КП"

«КП Санкт-Петербург» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 1 марта 2022 года. Санкт-Петербург продолжает удерживать лидирующие позиции по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России. За минувшие сутки медики выявили COVID у 3421 местного жителя.

Сайт аэропорта Санкт-Петербурга «Пулково» не работает с 10:00 часов 1 марта 2022 года. Причины сбоя, как и сроки его устранения, неизвестны.

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге во вторник, 1 марта 2022 года, приостановил производство автомобилей. Отмечается, что эта мера связана с нехваткой комплектующих из-за глобальных сбоев в логистике.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 1 марта 2022 года заявил о том, что город преодолел пятую волну пандемии коронавируса. Об этом он сообщил президенту России во время встречи, которая состоялась в Москве.

По Санкт-Петербургу ровно через месяц, 1 апреля, начнут курсировать новые автобусы № 279. Они будут ездить в Приморском районе и заменят действующий коммерческий маршрут под таким же номером.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 1 марта 2022 года доложил о реализации транспортной реформы в Северной столице. Он рассказал, что вскоре в городе будут обновлены автобусы и появится единый проездной тариф.

Темпы строительства школ, детских садов и поликлиник в Санкт-Петербург после 2018 года значительно ускорились. Строительство социально значимых объектов в городе не поспевало за скоростью постройки новых жилых домов. Теперь два эти показателя вывели из дисбаланса - для жителей новых ЖК построили необходимое количество образовательных и медицинских учреждений.

Спрос на квартиры в новостройках Санкт-Петербурга вырос до рекордных показателей. С 28 февраля по 1 марта он увеличился на 50%.

Кроме этого, рейсы из Петербурга в южные города России отменили до 8 марта 2022 года.