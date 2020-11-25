Музей Рериха, старинные усадьбы и «ленинградские Мальдивы»: Что посмотреть в Волосовском районе

В Волосовском районе стоит увидеть усадебно-парковый комплекс в деревне Пятая Гора. Фото: Алина ЧЕМЕРИС

Осень стремительно подходит к концу, но для небольшого путешествия время года неважно. В Ленобласти есть много интересных мест, которые можно посмотреть в выходные. На этот раз мы узнали, что стоит посетить в Волосовском районе.

УДИВИТЕЛЬНАЯ ПРИРОДА

Волосовский район находится примерно в 90 километрах от Петербурга. Название его связано с именем языческого славянского бога охоты и скотоводства Велеса (имеет вариант Волос. - Прим. ред.). Край этот с богатой природой: более 65 процентов всей площади района занимают леса. А еще здесь есть много рек и озер. Одно из них известно всем петербуржцам как «ленинградские Мальдивы». Так прозвали озеро Донцо за его кристально голубую воду и белый песок. Это без преувеличения одно из самых популярных мест для отдыха у жителей Петербурга и Ленобласти. Но мало кто знает, что озеро относится к памятнику природы.

Озеро Донцо любят за чистейшую голубую воду. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Донцо расположено на Ижорской возвышенности. Появился водоем на месте старого Кюрлевского карьера, где когда-то добывали известь. В этих местах течет много родников, водами которых и затопило карьер. Так, недалеко от деревни Пятая Гора появилось озеро, которое прозвали Донцо. Сейчас из него вытекает река Оредеж, и ее истоки как раз признаны памятником природы. Вокруг озера вообще одни из живописнейших мест Волосовского района - леса, луга, разнотравья.

Как добраться: Ехать лучше на собственном авто, путь займет около 100 километров. Ехать нужно по трассе Р-23 через Гатчину в сторону Выры. В Выре свернуть направо на дорогу 41А-003 и ехать в сторону Глумиц, оттуда свернуть направо и ехать до деревни Донцо.

КСТАТИ

И хотя уже не сезон, но стоит взять на заметку, что в Волосовском районе есть множество ягодных и грибных мест. Многие отправляются в окрестности Волосово за морошкой, черникой, голубикой, брусникой, клюквой. Говорят, что в районе деревень Извоз, Хотнеж, Худанки хорошо идут подосиновики, белые грибы и лисички.

ПО РОСКОШНЫМ ИМЕНИЯМ

Когда-то на территории нынешнего Волосовского района был настоящий усадебный край. Больше всего красивых ансамблей построили на этой земле в XVIII - XIX веках. До наших дней большинство из них, к сожалению, не дошло, однако есть десятки полуразрушенных усадеб, на которые все еще можно посмотреть. Хотя они находятся в заброшенном состоянии, оценить их былое величие едут многие заядлые путешественники. Например, в деревне Анташи есть остатки усадебно-паркового комплекса, в котором когда-то были дом, скотный двор, конюшни, амбар и парк. Развалины еще одной некогда роскошной усадьбы находятся в деревне Торосово. Когда-то она принадлежала Врангелям - дворянскому роду датского происхождения. Интересна и усадьба Редкино, где сохранился храм XVIII века. Сейчас там возрождена церковная община, а в церкви проходят реставрационные работы.

Когда-то в этих краях были большие дворянские имения. Фото: Алина ЧЕМЕРИС

А вот самое популярное место в Волосовском районе - это бывший усадебно-парковый комплекс в деревне Пятая Гора. Именно на этой территории частично сохранился местный Парфенон - круглая Троицкая церковь. Это все, что осталось от усадьбы, однако развалины точно никого не оставят равнодушными! Архитектура храма необычна для православия: он выполнен в стиле классицизма - с огромными колоннами и высокими арочными окнами. Несколько веков назад здесь было самое живописное в крае имение. В начале XIX века оно принадлежало российскому дипломату и тайному советнику Федору Брискорну.

Как добраться: Сначала нужно доехать до населенного пункта Волосово, а потом двигаться в сторону деревни Пятая Гора и поселка Кикерино - они находятся в одном направлении. Подъезжая к церкви, вы сразу увидите крест, стоящий рядом с храмом и возвышающийся над полями.

ВАЖНО

Разгуливать по разрушенным усадьбам в одиночку не советуем: лучше отправиться туда с экскурсией. С туристическими группами можно посмотреть на сохранившиеся здания и узнать много интересного. По поводу такой экскурсии можно обратиться в информационно-туристский центр Ленобласти по телефонам: 8 (812) 539-42-56, 539-42-61.

УСАДЬБА ХУДОЖНИКА

В Волосовском районе стоит обязательно посетить Музей-усадьбу Николая Рериха. Находится он в деревне Извара. В этом поместье художник провел первые 26 лет жизни. Принадлежало оно родителям. Сейчас это единственный в стране мемориальный музей, который расположен именно в доме, где жил сам Николай Рерих. В его коллекции более 11 тысяч предметов, среди которых есть три подлинные картины художника, а также личные вещи и документы семьи.

Музей Рериха - достопримечательность Волосовского района. Фото: lentravel.ru

Интересно, что поместье можно увидеть практически таким, каким оно было несколько веков назад. Кроме господского дома, здесь сохранились и другие постройки, а еще территория музея включает старинный парк с еловой и липовой аллеями, вековыми деревьями, родниковыми озерами и истоком речки Изварки.

Адрес: Волосовский район, деревня Извара, Музей-усадьба Н.К. Рериха.

Режим работы: среда - воскресенье с 10.30 до 16.30. Понедельник, вторник - выходные дни. Санитарный день - последняя среда каждого месяца.

Цена билетов: экскурсионное обслуживание, взрослый - 200 рублей; студенты, пенсионеры и школьники старше 16 лет - 150 рублей; дети до 16 лет - 100 рублей. Цена для группы от 1 до 5 человек - 1200 рублей.

Источником святого Пантелеймона посещают верующие. Фото: lentravel.ru

А ЧТО ЕЩЕ?

Недалеко от деревни Каложицы находится почитаемое православными место с источником святого Пантелеймона. Находится он рядом с часовенкой, которая тоже названа в честь великомученика. Верующие приезжают сюда омыться родниковой водой и испросить об исцелении.

Как добраться: ехать из Петербурга удобно через съезд с КАД на Ропшинское шоссе в сторону Ропши, затем на Красный Бор, свернуть на трассу А-180 и, проезжая Каськово, Бегуницы, Зимитицы, доехать до Пружиц. Там свернуть налево и ехать около 17 километров до деревни Каложицы.

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