Суд арестовал отца, державшего в заложниках шестерых детей в Колпино

Отца из Колпино арестовали на два месяца. Фото: СОЦСЕТИ

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца 38-летнего отца, который днем 24 ноября заперся в квартире с шестью сыновьями и удерживал их, пока полиция уговаривала его сдаться. Позднее мужчина все же согласился на уговоры и был задержан.

- 24 ноября 2020 в период с 12.00 до 16.30 обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома 73 по ул. Пролетарской, угрожая ножом и топором, совершил незаконное лишение свободы, не связанное с похищением, шести несовершеннолетних лиц, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

На суде мужчина еще несколько раз заявил, что не виновен. Детей он не удерживал, они просто были с ним дома, поскольку на улице холодно. «Они мультики сидят смотрят, паззлы собирают», - рассказывал он ранее «Комсомольской правде».

И сейчас 38-летний отец не хотел расставаться с семьей, а просил оставить всех вместе: «Детей и жену очень любит, хочет жить с ними».

38-летнего мужчину арестовали на два месяца. Фото: ОПСС СПб

- Это было помешательство, таблетки, которые мне выписали, нельзя было принимать с алкоголем, - приводит слова мужчины пресс-служба судов.

Обвиняемый заявил, что очень хочет пройти лечение и понять, что произошло. Также он сообщил, что «суперсварщик, а на работу официально не устраивался, так как ждал дневного стационара (лечение у психиатра - прим.ред.)»

Напомним, что причиной конфликта уроженец Архангельска назвал измену жены. Сдаться и выпустить всех детей, он согласился после разговора с прокурором, который пообещал ему освобождение от уголовной ответственности, так как никто в результате ЧП не пострадал.

Квартира, в которой все произошло, была съемной. Фото: Артем КИЛЬКИН

Тем не менее, мужчина был задержан, а утром 25 ноября ему предъявили обвинение в незаконном лишении свободы, что означает от трех до пяти лет колонии.

Дети, трое из которых не родные, пока находятся в больнице. У одного нашли травмы - перелом носа и ссадины. Также все мальчики были истощены.

Мать так и не навестила их. Соцслужбам она заявила, что увезет всех домой в Архангельск, а пока разрешила отправить детей в приют.

В следственном изоляторе мужчина пробудет до 23 января 2021 года.

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