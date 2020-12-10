Что посмотреть в Подпорожском районе: Вепсы, древние ремесла и образцы деревянного зодчества

Отличный вариант не только на выходные, но и на Новый год. Фото: vk.com/mandrogimedia

Одна из интереснейших точек на карте Ленобласти - Подпорожский район. Это край живописной природы. Насладиться ей можно на реках Ояти и Свири, Онежском озере и в знаменитом Вепсском лесу. А еще в поездку точно стоит отправиться, чтобы узнать о древней народности и очутиться в русской деревеньке XIX века.

В ГОСТИ К ВЕПСАМ

Подпорожский район - один из самых удаленных уголков региона. И неслучайно именно здесь находится настоящий памятник нетронутой природы - Вепсский лес. Его площадь 190 гектаров приходится сразу на несколько районов Ленобласти: Тихвинский, Бокситогорский, Лодейнопольский и как раз Подпорожский. Эта особо охраняемая природная территория известна не только своей первозданной красотой, но и тем, что именно здесь проживает малая народность России - вепсы. Это малый финно-угорский народ, который сохранил самобытную культуру, традиции и даже свой язык!

Вепсы - малый финно-угорский народ, который сохранил самобытную культуру, традиции и язык. Фото: vk.com/mandrogimedia

На территории Подпорожского района есть множество вепсских деревень и поселков - Киприяновская, Курба, Казыченская, Шондовичи. Одно из самых известных - старинное село Винницы. Туда возят экскурсии, на которых можно познакомиться с обычаями народа, укладом жизни, взглянуть на настоящие дома вепсов, попробовать традиционную кухню и даже самим поучаствовать в мастер-классе. А еще можно посмотреть на удивительные предметы художественных промыслов - изделия из бересты и глины, куколок-оберегов, вязание и вышивку. Можно отправиться в гости к вепсам и самостоятельно на автомобиле. Тогда обязательно в Винницах стоит посетить музей - Вепсский центр фольклора. Можно сходить на обзорную экскурсию или поучаствовать в мастер-классах, например, по плетению корзин из щепы или вязанию веников. Также можно остановиться и на ночь - для туристов в Винницах есть уютные гостевые дома.

Адрес: Подпорожский район, село Винницы, Советская улица, 68.

Как добраться: ехать по трассе «Кола» в сторону Доможирово. Не доезжая деревни и моста до реки Ояти, свернуть направо около автозаправки. Далее по трассе 42К-016 ехать порядка 130 километров, проезжая Алеховщину, Надпорожье и Ярославичи, до Винниц.

Экскурсии: Проводятся только по предварительной записи по телефону 8 (81365) 75-171. Сейчас для групповых экскурсий действует ограничение по количеству человек - не более пяти. При себе необходимо иметь маски.

Вот такие куклы украшают ремесленные мастерские. Фото: vk.com/club44930663

УДИВИТЕЛЬНАЯ ДЕРЕВНЯ

Еще одно привлекательное для туристов место в Подпорожском районе - деревня Верхние Мандроги. На реке Свири, в 30 километрах от города Подпорожье, находится туристический парк, где точно есть что посмотреть, например, воссозданная деревня XIX века. Сейчас там находятся восемь деревянных изб из разных уголков России. По бревнышку их перевезли сюда из глухих деревень и восстановили. В избах сейчас находятся ремесленные мастерские, куда можно отправиться всей семьей на мастер-классы по кузнечному, гончарному делу, росписи по дереву или ткачеству. Верхние Мандроги также известны своим Музеем водки и выставкой матрешек. К слову, окунуться в атмосферу и прогуляться по всей территории можно на обзорной экскурсии. Кстати, есть в деревне и база отдыха «Мандроги», в которой номера оформлены в старинном стиле. Среди дополнительных опций, конечно, русская баня.

В Верхних Мандрогах точно есть что посмотреть. Фото: vk.com/mandrogimedia

Как добраться: на авто по трассе «Кола» ехать до 233-го км. На перекрестке с круговым движением нужен первый съезд направо, ехать по указателю на Подпорожье по трассе 41К-001 примерно 21 км до перекрестка на деревню Верхние Мандроги. Там повернуть налево и ехать около 9 км по грунтовой дороге.

Цена билетов: взрослый на обзорную экскурсию - 400 рублей, детский - 200 рублей. Забронировать экскурсии необходимо по телефону 8 (812) 347-94-04.

Церковь Пророка Елисея. Фото: vk.com/mandrogimedia

КСТАТИ

Подпрожский район - край памятников деревянного зодчества. В основном это церкви, храмы, часовни. Некоторые сохранились до наших дней. Увидеть, как выглядела одна из них, можно как раз в Верхних Мандрогах. В 2017 году туда перевезли располагавшуюся когда-то в деревне Сидозеро и разрушающуюся на глазах церковь Пророка Елисея. Храм был полностью разобран и затем восстановлен в Мандрогах. Сейчас это действующая церковь. Многие приезжают туда, чтобы увидеть ее архитектуру.

Скальный массив поднимается на высоту ста метров. Фото: Федор Лашков

А ЧТО ЕЩЕ?

На юго-западном побережье Онежского озера, между деревнями Щелейки и Гимрека, расположен необычный памятник природы. Представляет он собой скалы, которые прозвали по имени ближайшей деревни - «Щелейки». Скальный массив поднимается на высоту до ста метров над уровнем озера, а отвесный уступ из горных пород напоминает ступени - камни разбиты огромными трещинами на блоки, которые подходят к воде. Однако пробовать эти ступени, конечно, не стоит. С самого скалистого берега открывается невероятный вид на Онежское озеро.

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