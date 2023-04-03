Собрали последние новости о взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, в котором погиб Владлен Татарский на 3 апреля 2023 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА, Дмитрий СТЕШИН
ОМОН при поддержке сотрудников ФСБ провел штурм квартиры подозреваемой во взрыве в кафе в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский. Однако девушку не задержали, ее все еще ищут, о чем spb.kp.ru сообщил источник в правоохранительных органах.
Напомним, что ЧП произошло вечером в воскресенье, 2 апреля в кафе на Университетской набережной. По последним данным Минздрава и губернатора Александра Беглова, пострадали 30 человек, которые были на творческом вечере журналиста Владлена Татарского. Среди них есть один погибший, это сам военкор. 24 человека госпитализировали на скорой. У большинства из них легкие ранения, но есть и те, кто в состоянии средней степени тяжести. Некоторых прооперировали медики.
Из-за мощного взрыва в помещении кафе выбило стекла.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
По словам очевидцев, взрыв на творческом мероприятии произошел после того, как Татарскому подарили статуэтку. Это сделала молодая девушка, которую позже объявили в розыск. Точно неизвестно, ушла ли она после вручения подарка и пострадала ли при взрыве. По месту жительства девушки прошли обыски с привлечением ФСБ. По подозрению к причастности к убийству Татарского проверяют и мужа женщины.
Выжившие при взрыве рассказали spb.kp.ru детали творческого вечера. По их словам, перед вручением статуэтки военкору девушка отшутилась, что ее не хотели пропускать на входе в кафе, потому что подумали, что в коробке бомба. Поэтому пока не ясно, была ли петербурженка в курсе взрывного устройства.
До утра на месте будут дежурить спецслужбы, там все еще работают криминалисты.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
- Была дискуссия, все было хорошо. Эта девушка уже задавала вопрос про идеологию, а потом, через какое-то время снова попросила микрофон, сказала: «Вот, это снова я, а вы помните меня? Я на студенческой встрече с вами встречалась». Назвалась Настей, - вспомнила одна из очевидцев происшествия.
Тем временем подруга Владлена Татарского сравнила его убийство со взрывом Дарьи Дугиной, дочери известного философа Александра Дугина.
Владлен Татарский имел более 500 тысяч подписчиков в соцсетях. Он рассказывал о буднях российских солдат в боевых действиях.
Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН
- Владлен был рупором СВО, он открыто об этом говорил, он открыто показывал сводки с фронта, собирал большое количество вещей для наших ребят. Убили его исподтишка, - высказалась член общественной палаты РФ Наталья Москвитина.
Фото с творческого вечера, сделанное незадолго до взрыва. Фото: СОЦСЕТИ
По факту трагедии возбудили уголовное дело об убийстве общеопасным способом. Виновным грозит вплоть до пожизненного лишения свободы в колонии строгого режима. В ночь на понедельник, 3 апреля, к месту трагедии несут цветы и свечи в память о военкоре и для поддержки пострадавших.
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