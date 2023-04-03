Собрали последние новости о взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, в котором погиб Владлен Татарский на 3 апреля 2023 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА, Дмитрий СТЕШИН

ОМОН при поддержке сотрудников ФСБ провел штурм квартиры подозреваемой во взрыве в кафе в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский. Однако девушку не задержали, ее все еще ищут, о чем spb.kp.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Последние новости о взрыве в кафе в Санкт-Петербурге 3 апреля 2023 года

Напомним, что ЧП произошло вечером в воскресенье, 2 апреля в кафе на Университетской набережной. По последним данным Минздрава и губернатора Александра Беглова, пострадали 30 человек, которые были на творческом вечере журналиста Владлена Татарского. Среди них есть один погибший, это сам военкор. 24 человека госпитализировали на скорой. У большинства из них легкие ранения, но есть и те, кто в состоянии средней степени тяжести. Некоторых прооперировали медики.

Из-за мощного взрыва в помещении кафе выбило стекла. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По словам очевидцев, взрыв на творческом мероприятии произошел после того, как Татарскому подарили статуэтку. Это сделала молодая девушка, которую позже объявили в розыск. Точно неизвестно, ушла ли она после вручения подарка и пострадала ли при взрыве. По месту жительства девушки прошли обыски с привлечением ФСБ. По подозрению к причастности к убийству Татарского проверяют и мужа женщины.

Что известно о взрыве в кафе в Санкт-Петербурге

Выжившие при взрыве рассказали spb.kp.ru детали творческого вечера. По их словам, перед вручением статуэтки военкору девушка отшутилась, что ее не хотели пропускать на входе в кафе, потому что подумали, что в коробке бомба. Поэтому пока не ясно, была ли петербурженка в курсе взрывного устройства.

До утра на месте будут дежурить спецслужбы, там все еще работают криминалисты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Была дискуссия, все было хорошо. Эта девушка уже задавала вопрос про идеологию, а потом, через какое-то время снова попросила микрофон, сказала: «Вот, это снова я, а вы помните меня? Я на студенческой встрече с вами встречалась». Назвалась Настей, - вспомнила одна из очевидцев происшествия.

Погиб Владлен Татарский

Тем временем подруга Владлена Татарского сравнила его убийство со взрывом Дарьи Дугиной, дочери известного философа Александра Дугина.

Владлен Татарский имел более 500 тысяч подписчиков в соцсетях. Он рассказывал о буднях российских солдат в боевых действиях. Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

- Владлен был рупором СВО, он открыто об этом говорил, он открыто показывал сводки с фронта, собирал большое количество вещей для наших ребят. Убили его исподтишка, - высказалась член общественной палаты РФ Наталья Москвитина.

Фото с творческого вечера, сделанное незадолго до взрыва. Фото: СОЦСЕТИ

По факту трагедии возбудили уголовное дело об убийстве общеопасным способом. Виновным грозит вплоть до пожизненного лишения свободы в колонии строгого режима. В ночь на понедельник, 3 апреля, к месту трагедии несут цветы и свечи в память о военкоре и для поддержки пострадавших.

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