Адвокат Аршавина: «Бывшая жена требует по 100 тысяч в месяц на отдых для двухлетнего ребенка»

Хорошенькое начало. На прошлой неделе в Красносельском районном суде Петербурга прошло первое заседание по делу о разводе бывшего капитана «Зенита» Андрея Аршавина и его жены - журналистки Алисы Казьминой. На нем когда-то любившие друг друга супруги озвучили взаимные требования. И если спортсмен лишь скромно просил у суда развод и готов платить алименты на их общую дочь Есению, то Казьмина продемонстрировала «нечеловеческий аппетит».

- Наша задача сохранить уровень жизни двухлетнего ребенка и Алисы после развода, для этого Аршавин должен платить 2 млн рублей в месяц на содержание дочери и столько же на содержание ее самой, - заявил адвокат Казьминой Александр Добровинский. - Если семья не воссоединится, будем требовать 4 млн. А пока по просьбе Алисы суд дал им время на примирение.

Со слов Добровинского, такую гигантскую сумму звездный адвокат с легкостью обосновал. Представил документы, которые подтверждают, что Алиса и ее двухгодовалый ребенок, живя с футболистом, расходовали по 2 млн в месяц. И лишать малышку привычного образа жизни - просто преступление.

Да, взрослый человек вполне может транжирить в месяц и больше, но вот статьи расходов ребенка на такую сумму представляются с трудом. «КП»-Петербург» позвонила адвокату Андрея Аршавина Виктории Савицкой, чтобы узнать, как спортсмен умудрялся тратить такие суммы на дочь?

- Они написали, то, что хотели написать и совершенно необоснованно - сказала Виктория Савицкая. - Представили документы, где расписано, на что тратились эти деньги.

Со слов Савицкой, одной из статей расходов, был ежемесячный отдых двухлетнего ребенка, на который супруги якобы тратили по 100 тыс. рублей в месяц. Учитывая, что отдыхом для детей в этом возрасте является сон, дороговато…

А может быть это просто способ заставить Аршавина вернуться в семью? К слову, Добровинский на днях приезжал в Петербург, чтобы представлять интересы жены другого футболиста Миланы Кержаковой. В этом деле он добился, чтобы их общий ребенок остался с ней, а Кержаков платил алименты в размере 1/6 от доходов. После суда он обещал поинтересоваться у своего оппонента по делу Аршавиных, не надумал ли второй зенитовец встретиться с бывшей и завершить процесс миром.

- Да, Добровинский писал мне, но Андрей желания встретиться с женой не изъявляет, - отрезала Савицкая и снова заговорила о «больном». - Кержакову присудили алименты 1/6 от доходов? Вот это в рамках закона! А то, что происходит в нашем процессе, какое-то безумие…

По словам Виктории 4 млн для не играющего футболиста это такая же заоблачная сумма, как и для обычного человека. Никаких шансов добиться такого решения суда у стороны Алисы нет. По крайней мере, о таких прецедентах на практике ей не известно.

- Андрей скучает по дочке, но не приезжает, потому что боится провокации, - подытожила Савицкая. - Будет приезжать, когда все решится.

Напомним, Аршавин не выходит на связь с женой и не общается с дочерью Есенией уже более трех месяцев. Следующее заседание назначено на 4 июня.

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