Итоги работы парламента шестого созыва: Борьба с пандемией, социальная направленность и защита скверов

За пятилетку в Мариинском дворце приняли более 700 законов, свыше 1100 постановлений и решений. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В 2021 году Петербург ждут депутатские выборы: истекает срок работы действующего шестого созыва парламента. Чем он запомнился городу на Неве и какими делами отличился? Чтобы выяснить это, «Комсомолка» пересмотрела и оценила историю законодательства Северной столицы за последние пять лет.

«АНТИВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ»

Прошлый год прошел для депутатов Северной столицы под знаком «законодательной антивирусной терапии» – так окрестили комплекс срочных мер по спасению граждан и экономики региона в условиях пандемии. Вот только несколько из них:

1. На медицину и помощь нуждающимся направили дополнительно 32 миллиарда рублей из Резервного фонда. Деньги пошли в том числе на развертывание больничных коек, оплату работы врачей и медсестер, закупку лекарств, а также выплаты петербуржцам старше 65 лет, сидящим на самоизоляции.

2. Средства, которые изначально планировали потратить на профосмотры и диспансеризацию, перебросили на срочную медпомощь.

3. Поправки в Социальный кодекс позволили быстро начать ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям, которые растят детей 3-6 лет. В зачет пошли и два допандемийных месяца – январь и февраль.

Комплекс мер по спасению граждан и экономики региона в условиях пандемии окрестили «законодательной антивирусной терапией». Фото: Олег ЗОЛОТО

4. Пережить локдаун бизнесу помогли три пакета законов с налоговыми льготами, преференциями и отсрочками. Поддержка промышленности, малого и среднего предпринимательства избавили город от тотальных сокращений и безработицы.

5. Рублем поддержали и ветеранов: выплаты к 75-летию Победы начались уже в середине апреля.

Любопытно, что при всех корректировках бюджет Петербурга на 2020 год остался социальным. Антикризисным сверстали и главный финансовый документ на 2021-й.

ПЯТИЛЕТКА ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Затраты на образование, молодежную политику и соцподдержку петербуржцев за пять лет выросли на 80 процентов. При этом «детский бюджет» в этом году достиг 227,9 миллиарда рублей – треть всех расходов города.

Наверное, главным из «детских» стал закон о бесплатном горячем питании для школьников. Кормить учеников начальных классов безвозмездно начали по всей стране. Но, хотя в Петербурге таких ребят 235 000 человек, ими регион решил не ограничиваться: горячие завтраки и обеды стали готовить вся всех ребят из льготных категорий, а также спортивных и кадетских классов. Бесплатными приемами пищи обеспечили даже студентов училищ и техникумов из числа инвалидов, сирот и членов многодетных семей.

Ряд «детских» мер ввели в практику по наказу горожан:

– срок действия региональной программы материнского капитала продлили до конца 2026 года, а возможности его использования расширили;

– небогатым семьям стали доплачивать ежемесячно по прожиточному минимуму на каждого ребенка;

– молодых мам 19-24 лет, родивших первенца, обеспечили выплатой 50 тысяч рублей;

– многодетных наделили правом выбирать, ждать получения жилья или получить соцвыплату на его покупку;

– пособие на приемных детей увеличили;

– многодетных освободили от транспортного налога на одно авто;

– еще многодетных обеспечили пособиями для покупки к школе формы и принадлежностей;

– для школьников и студентов продлили льготный проезд в электричках до конца июня, а на абонементы на пригородные направления установили сниженные цены.

«Детский бюджет» в этом году достиг 227,9 миллиарда рублей – треть всех расходов города. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Родители, педагоги и врачи помогали разработать законы о запрете продажи детям энергетических напитков, вейпов и снюсов, а также об обеспечении лекарствами детей, больных гепатитом С. Вместе с мамами и папами подготовили запрет на ночные посещения подростками пустующих зданий, крыш, кладбищ и гаражей.

Опосредованной мерой поддержки школьников стало введение надбавки 5 тысяч рублей за классное руководство.

– Имея многолетний педагогический опыт (в Военно-космической академии имени Можайского. – Прим. ред.), я прекрасно понимаю, что одними запретами добиться результатов крайне сложно, – отметил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров. – Необходимо указать молодежи верный путь, помочь направить энергию на созидательные дела.

В связи с этим в городе разработали пакет законов о молодежной политике. Цель – усилить патриотическое воспитание, поддержать начинающих ученых и молодых родителей, да в целом обеспечить Петербург умным и активным поколением. Недаром, например, победителям и призерам международных олимпиад по школьным предметам стали выплачивать премии до 70 тысяч рублей.

СТАРШИХ НАДО УВАЖАТЬ

Северная столица – город, переживший блокаду. А потому забыть о тех, кого коснулась Великая Отечественная война, было бы преступлением. Так как с каждым годом ветеранов, увы, становится все меньше, их стараются поддержать всеми доступными способами.

После долгой дискуссии с общественной организацией «Жители блокадного Ленинграда» и петербуржцами социальные гарантии, которые изначально полагались только горожанам, пробывшим в блокаде как минимум четыре месяца, распространили на всех блокадников. Сегодня получать льготы могут даже дети войны, то есть те петербуржцы, которые пробыли в осажденном Ленинграде хотя бы день.

К 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которое встретили в 2019 году, и ветеранам, и блокадникам без статуса обеспечили юбилейную выплату. А на следующий год, Год памяти и славы, материальные подарки к 75-летию Победы получили все горожане, которых коснулись тяготы войны, – свыше 400 000 петербуржцев.

Наряду с этим поддержкой жителям Северной столицы старшего поколения стали:

– закон о расширении льгот по взносам на капремонт – компенсации за платежи организовали для всех собственников старше 70 лет;

– 50-процентная компенсация коммунальных платежей – для инвалидов;

– возможность отправляться на оздоровление за счет города вместе с сопровождающим – для тыловиков, реабилитированных и инвалидов с детства 1-й группы;

– право на бесплатный проезд в пригородных электричках круглый год – не только для пенсионеров, но и для предпенсионеров.

Чтобы дать жизни предпенсионеров оптимистический виток, им предложили курсы повышения квалификации. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Наверное, больше всего обращений в Мариинский дворец было по поводу пенсионной реформы, которая отодвинула возраст ухода трудящихся на заслуженный отдых. Смягчить переход к новой системе пенсионного страхования постарались социальным пакетом законов для предпенсионеров – людей, которые стали бы пенсионерами, если бы не новое законодательство.

Фактически на горожан, которым предстоит прожить еще пять лет до выхода на отдых, распространили региональные пенсионные льготы. Среди них – сниженный земельный и транспортный налоги, компенсация за оплату «коммуналки», бесплатная замена газового оборудования, дешевый проезд в общественном транспорте.

Вопрос трудоустройства петербуржцев старшего поколения взяли на особый контроль. В компаниях и на предприятиях стали появляться резервы рабочих мест. А чтобы дать жизни предпенсионеров оптимистический виток, им предложили бесплатные курсы повышения квалификации и переобучения.

По итогу пятилетки расходы Петербурга на поддержку пенсионеров, предпенсионеров, инвалидов и других категорий граждан выросли в два с лишним раза. В целом соцпомощь в регионе получают 3,5 миллиона человек – две трети всех петербуржцев, среди которых пенсионер – каждый четвертый.

КСТАТИ

В городе на Неве живет:

– более 2800 человек, награжденных медалью «За оборону Ленинграда»,

– около 64 000 граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,

– свыше 2000 блокадников без статуса, на которых распространили льготы.

ДА – ДЕРЕВЬЯМ, НЕТ – УПЛОТНИЛОВКЕ

Петр I задумывал город на Неве как огромный сад, и до поры бурного развития XX века все так и было: Петербург утопал в зелени. Но с превращением в современный мегаполис с парками и сквериками возникли серьезные проблемы. Со своего – законодательного – фронта врагам в виде стекла и бетона пытаются противостоять и депутаты. Для этого с подачи горожан сформулировали следующие тезисы: жилье должно появляться одновременно с инфраструктурой, нет – домам-«гробам» и уплотниловке, да – деревьям.

Мечта парламента – обеспечить охраной каждое дерево. Но пока город лишь идет в этом направлении. Важнейшие шаги на пути – поправки в Закон «О зеленых насаждениях общего пользования (ЗНОП)», негласную «зеленую книгу» Петербурга. Изменения уточняют границы и назначение территорий и выписывают зеленым уголкам города эдакую охранную грамоту.

Корректировками в перечень ЗНОП от застройки спасли не один сквер и лужайку внутри кварталов, а свыше полусотни зеленых адресов получили свои наименования. Самыми громкими «зелеными победами» парламента стали защита:

– зелени на Ропшинской улице, 10 (здесь останавливали незаконную стройку),

– парка Речного яхт-клуба на Петровской косе,

– парка на Смоленке (в планах были апарт-отели),

– Деминского сада,

– территории Митрофаньевского кладбища,

– Полежаевского парка (хотели построить спортивный объект),

– сквера у Агрофизического института на Гражданском проспекте (предыдущие Правила землепользования и застройки допускали заполнить его коммерческим жильем).

Мечта парламента – обеспечить охраной каждое дерево. Фото: Олег ЗОЛОТО

Наряду с работой над «зеленой книгой» трудились и над градостроительством. Дабы навести в нем порядок, для начала ввели новый способ расчета предельной высоты застройки, чтобы в кварталах невысокой этажности переставали вырастать небоскребы. Корпели законотворцы и над документами, которые регулируют плотность застройки, а также требуют сохранять исторические виды и панорамы (особенно жестки нынешние требования к «открыточным» видам в историческом центре Петербурга).

Наконец, развитие городских территорий попытались сделать прозрачнее. Для этого разработали поправки в Закон «О градостроительной деятельности». Когда он начнет действовать, участников застройки в момент согласования проекта со Смольным обяжут выкладывать в Сеть основные данные о грядущем объекте: место, площадь, назначение, сроки. Смысл новшества в том, чтобы сделать процесс развития Петербурга понятным для горожан и избежать неприятных неожиданностей, когда в твоем дворе вдруг начинают строить высотку, а менять что-либо уже поздно.

«Вишенкой» на депутатском торте градозащиты стала поправка о новом уровне парламентского контроля над территориальным планированием. По сути, дело свелось к следующему: хочешь воткнуть небоскреб в историческом центре – представь проект депутатам и докажи, что этот объект действительно нужен городу.

КОНКРЕТНО

«Зеленые итоги» пятилетки:

+ 70 га к зеленым насаждениям городского значения = 6000 га

+ 1700 га к зеленым насаждениям местного значения = 5000 территорий

+ 200 га к резерву озеленения = 35 территорий

А ЧТО ЕЩЕ?

Самые народные инициативы

В их создании и редактировании участвовал весь город

1. Пакет законов о балконной амнистии. Петербуржцев, остекливших свои балконы до 2021 года, защитили от штрафов и требований о демонтаже.

2. Пакет законов об ответственности за неправильную парковку. Для тех автовладельцев, которые бросают машины на подъезде к площадкам сбора мусора, на пешеходных дорожках, у входов в здания и поперек внутриквартальных проездов, прописали солидные штрафы (от 3 до 5 тысяч рублей обычным гражданам, от 5 до 40 тысяч рублей – должностным лицам, от 150 до 500 тысяч рублей – юридическим лицам).

Жилые дома избавили от сомнительных питейных, которые маскируются под общепит. Фото: Олег ЗОЛОТО

3. Закон о «наливайках». От сомнительных рюмочных, которые маскируются под общепит, а на деле продают по ночам алкоголь, избавили жилые дома. Сделать это и не погубить цивилизованные питейные заведения помогло требование минимальной квадратуры: в историческом центре площадь бара не может быть менее 20 «квадратов», в спальных районах – менее 50 «квадратов».

4. Закон «о магазинной норме». Ввел норматив минимальной обеспеченности жителей площадью торговых объектов. Цель закона – избавить рынок от монополии гипермаркетов и защитить продуктовые у дома.

5. Закон об утеплении фасадов. Эти работы включили в капремонт, чтобы следовать общему тренду на энергосбережение и энергоэффективность. Жители в обиде не остались, ведь платежки за отопление стали значительно меньше.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Более 700 законов, свыше 1100 постановлений и решений приняли в Мариинском дворце за последние 5 лет.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА: «Нормальная, спокойная работа»

Дмитрий СОЛОННИКОВ, директор Института современного государственного развития, политолог:

– Мы выбираем депутатов, чтобы они прежде всего принимали бюджет, то есть распоряжались нашими с вами налогами. Бюджет каждый год в течение этого созыва принимался быстро и согласованно, имел социальную направленность. На федеральные инициативы и поручения президента город тоже реагировал законодательными актами достаточно быстро. ЗакС не отличился прорывными решениями и ноу-хау, перевернувшими нашу жизнь, но и не выдал провальных инициатив. Нормальная, спокойная работа. И это, пожалуй, плюс.

А вот если посмотреть на политическую деятельность, то далеко не все партии показали блестящий результат. По последним оценкам, рейтинги невысокие: много неопределившихся людей, много тех, кто хочет видеть на политической арене Петербурга новые силы. Три парламентские партии из шести окажутся на грани прохождения в новый созыв. Единственная партия, которая улучшила рейтинг, не является партией большинства. Наряду с этим правящая партия сохраняет позиции.

Характерный момент нынешнего созыва в том, что большинство депутатов остаются неизвестными для петербуржцев, находятся в тени и не присутствуют в медиа. Этот состав, наверное, самый тихий и спокойный из всех: парламентарии не стремятся к личной известности. Плюс это или минус, каждый решает сам.